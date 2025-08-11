南韓美國聯合軍演 北韓警告：將堅決反制

快訊

中央社／ 首爾11日綜合外電報導
法新社報導，南韓和美國將於8月18日至21日舉行年度「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）演習。美聯社
北韓國防部長今天在官方媒體的報導中表示，如果即將舉行的韓美聯合軍事演習引發挑釁，北韓將採取「堅決反制」的措施。

法新社報導，南韓和美國將於8月18日至21日舉行年度「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）演習，旨在遏制擁有核武的北韓威脅。

北韓向來不滿美韓軍演，譴責其為入侵演習。

北韓國防部長努光鐵（No Kwang Chol）在中央通信社發布的聲明中表示，北韓「武裝部隊將以徹底與堅決的反制態勢…在自衛權層面應對美韓的軍事演習」。

美國在南韓駐紮約2萬8500名官兵，兩國定期舉行他們稱之為防禦性質的聯合演習。

近期首爾和平壤關係似乎有所緩和，雙方拆除邊境沿線的宣傳喇叭。

