美俄歷史交織之地「阿拉斯加」 川普普亭將於15日會談

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國總統川普（右）和俄羅斯總統普亭（左）本月15日將在阿拉斯加州為俄國與烏克蘭的戰爭舉行關鍵峰會。(路透)
美國總統川普（右）和俄羅斯總統普亭（左）本月15日將在阿拉斯加州為俄國與烏克蘭的戰爭舉行關鍵峰會。(路透)

美國總統川普俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月15日將在阿拉斯加州為俄國與烏克蘭的戰爭舉行關鍵峰會。阿拉斯加原本屬於俄國，美國於1867年將這片土地買下。

法新社報導，俄羅斯在阿拉斯加州部分地區仍具影響力，兩地隔海最近距離甚至僅數公里。

在18世紀，丹麥探險家白令（Vitus Bering）在俄羅斯沙皇委託下出海考察，1728年首次航經分隔亞洲和美洲的狹窄海域。

這片海域後來被命名為白令海峽（Bering Strait），發現白令海峽也向西方揭露阿拉斯加的存在，不過當時這片土地上已有定居數千年的原住民。

白令的探險為俄羅斯長達一世紀的海豹狩獵活動拉開序幕，第一個殖民地也在阿拉斯加南部的科迪亞克島（Kodiak Island）建立起來。

1799年，沙皇保羅一世（Paul I）成立俄美公司（Russian-American Company），以從事獲利豐厚的毛皮貿易，但這門生意經常涉及與原住民的衝突。

然而，獵人過度捕獵海豹和海獺，以致這些動物數量銳減，殖民者的經濟也大受影響。

俄羅斯帝國後於1867年以720萬美元價格把這片土地賣給美國。

阿拉斯加面積是德州的兩倍多，買下這片土地的決定當時在美國廣受批評，甚至有人稱之為「席維德幹的蠢事」；席維德（William Seward）是當時的美國國務卿，也是策劃這筆交易的人。

俄美公司成立後，俄羅斯正教會（Russian OrthodoxChurch）也在阿拉斯加建立據點，迄今仍是俄國在當地遺留的一股重要勢力。

此外，在金奈半島（Kenai Peninsula）南部巨大冰川附近地區，仍有學校在教授俄語。

關於阿拉斯加與俄羅斯之間有多鄰近，最知名言論之一是時任阿拉斯加州州長培林（Sarah Palin）2008年所說：「他們是隔壁鄰居，其實在阿拉斯加這片土地，從阿拉斯加一座島上就能看到俄國。」

從阿拉斯加州本土看不到俄羅斯，但在白令海峽中，分屬美俄的兩座島嶼之間僅相隔4公里。

美軍多年來表示，經常在這個地區攔截到太接近美國空域的俄羅斯飛機。

但俄羅斯表面上對收回這片舊地不感興趣，普亭曾於2014年說，阿拉斯加「太冷了」。

