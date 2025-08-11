南海追逐菲律賓巡邏艇 大陸海警船撞上自家軍艦

菲律賓當局今天說，中國海警船在南海追逐菲律賓巡邏艇時，與中國海軍軍艦相撞，菲方並公布對峙現場的戲劇性影像畫面。

法新社報導，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）於聲明中說，事件發生在具爭議性的黃岩島（Scarborough Shoal）附近，當時菲律賓海岸防衛隊正護送分送援助物資給當地漁民的船隻。

馬尼拉公布的影片可見，一艘中國海警船及另一艘船身明顯較大、並標有編號164的船隻相撞，現場傳出巨大撞擊聲。

塔瑞耶拉說：「編號CCG 3104（的中國海警船）高速追趕（菲律賓巡邏艇）BRP Suluan時，從（菲律賓）船隻右舷艉部進行冒險的操作，導致與解放軍海軍軍艦發生碰撞。」

他說：「這起撞擊事件造成中國海警船的艏樓嚴重受損，使其無法航行。」

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。

這次通報的碰撞事件是近期中菲在南海一連串對峙的最新一起。中國聲稱擁有南海大部分地區主權，不顧國際法庭裁決認定其立場毫無根據。