以色列總理擬控制加薩市 稱結束戰爭最佳途徑

中央社／ 耶路撒冷10日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。路透

儘管外界要求加薩停火的呼聲日益高漲，以色列總理內唐亞胡今天仍計劃奪下加薩市控制權，打擊武裝團體哈瑪斯的最後據點，他聲稱這是「結束戰爭的最佳途徑」。

法新社報導，這場由哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列而引發的戰爭，至今已持續逾22個月。目前以色列國內陷入巨大的分裂：一方要求結束衝突，並達成釋放人質的協議；另一方則希望徹底消滅巴勒斯坦武裝分子。

在內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）安全內閣宣布計劃擴大衝突，占領加薩市的計畫之後，外界批評聲浪愈演愈烈。

內唐亞胡今天態度強硬地告訴媒體：「這是結束戰爭的最佳途徑，也是快速終結戰爭的最好方法。」

他在耶路撒冷的記者會上表示，新的行動將在「相當短時間內」實施。

這次行動的目標是「摧毀哈瑪斯在加薩市和（馬瓦希）中央營地的最後兩據點」，同時建立安全廊道和安全區域，允許平民撤離當地。

「我們還有兩個據點要打，明白嗎？那是加薩市和位於馬瓦希（Al Mawasi）的中央營地。」

以色列內閣擴大戰爭的決定，在全球引發了批評浪潮。

儘管外界湧現抨擊聲浪，以及傳聞以色列軍方高層有異議，但內唐亞胡依然立場堅定。

