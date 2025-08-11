半島駐加薩記者遇襲身亡 媒體組織批評以色列

卡達媒體半島電視台（Al Jazeera）週日（8月10日）證實，旗下一位28歲、報導阿拉伯地區的記者夏裡夫（Anas al-Sharif）在加薩城的以色列轟炸中遇害身亡。

半島電視台稱，以軍的空襲是具有針對性的，對象是加薩城al-Shifa醫院外、給記者使用的帳篷。跟夏裡夫一同失去性命的還有另外6人，其中包含4位半島的同事克雷克（Mohammed Qreiqeh）、札哈爾（Ibrahim Zaher）、努法爾（Mohammed Noufal）、阿裡瓦（Moamen Aliwa）。

夏裡夫死前不久，仍持續在X平台發布來自加薩的現場報導。其中一則貼文寫道：「以色列發起強烈、集中的『火力帶』攻勢，轟炸加薩城的東部和南部地區。」另一支影片中，他捕捉到以軍飛彈飛過的場面，可以看到黑暗的天空被橘色的火光照亮，伴隨轟炸的聲響。

在夏裡夫的X平台上，最後發布的貼文是他在4月6日便已寫好的英語訊息：「這是我的遺言，也是我最後的訊息。如果你看到了這些文字，就表示以色列已成功殺害了我，將我噤聲。」

「自從我在賈巴利亞（Jabalia）難民營的巷道裡睜開眼、來到這世上，我就盡了一切努力，付出所有力量，要支持我的人民，成為他們的聲音……我經歷過種種痛苦，多次承受苦難與失去，但我未曾對如實傳遞真相感到猶豫，沒有扭曲，沒有竄改。」

夏裡夫在訊息中呼籲世人守護巴勒斯坦這片土地，以及加薩受苦受難的孩童。「不要遺忘加薩……在你們誠心祈禱，祈求寬恕與接納的時候，也不要忘記我。」

媒體組織反駁以軍說法

半島電視台的聲明形容夏裡夫是「加薩最勇敢的記者之一」，並譴責這場轟炸是「公然、預謀打擊新聞自由」，呼籲國際社會應採取行動，「終止持續不斷的種族滅絕，以及刻意針對記者的行動」。

路透社指出，夏裡夫的X帳號有超過50萬名追蹤者；法新社則指，夏裡夫是半島電視台最廣為人知的加薩記者之一，固定提供加薩現場的即時報導。

以色列軍方則指控夏裡夫是假扮成記者的恐怖份子，稱他跟哈馬斯有關聯、主管該組織的一個恐怖份子單位，還曾參與針對以色列平民與軍隊的火箭襲擊。哈馬斯是巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體，德國、美國、以色列和部分阿拉伯國家將它列為恐怖組織。

對於以軍指控，半島電視台引述歐洲地中海人權觀察組織（Euro-Med Human Rights Monitor）的分析師沙哈達（Muhammed Shehada）說法稱，「毫無證據」顯示夏裡夫曾參與任何敵對行動，「他的日常行程，從早到晚，完全都站在鏡頭前。」

非政府組織保護記者委員會（CPJ）10日也發聲明對夏裡夫之死表示震驚，同樣指出他是半島最知名的記者之一，自以哈戰爭之初便持續在加薩報導，包含近期的加薩飢荒處境。

保護記者委員會聲明寫道：「以色列長期以來的做法是指控記者為恐怖份子，卻沒有提供任何可信的證據。」

該委員會的中東與北非區域主管奎達（Sara Qudah）批評，以色列這樣的行為，「令人嚴重懷疑其意圖和對新聞自由是否尊重」。奎達強調：「記者是平民，絕不能成為攻擊目標。犯下這些殺戮的人，必須負起責任。」

巴勒斯坦記者協會（The Palestinian Journalists' Syndicate）則譴責以色列之舉為「血腥罪行」。

今年7月，以軍發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）在社群媒體發布影片指控夏裡夫是哈馬斯成員；隨後聯合國言論自由特別調查員汗（Irene Khan）曾對夏裡夫的安全表示憂慮：「有越來越多證據顯示，以軍會毫無根據地指控加薩的記者為哈馬斯恐怖份子，以他們為下手目標，殺害他們。」

半島電視台和以色列政府長年關係不睦，多次爆發爭端。去年5月，以色列內閣表決通過，以半島電視台「替哈馬斯宣傳」為由，決議關閉其在以國境內的運作；今年4月，以色列進一步突襲半島電視台在約旦河西岸的辦事處。

