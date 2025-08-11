美Palantir軟體在德引爭議 批評者憂淪監控國度

各國警方與情報機構熱衷利用AI打擊犯罪與反恐。然德國警方使用的美國Palantir公司所開發的監控軟體已在各地引發爭議，擔心這款鋪天蓋地的監控軟體會嚴重越線。

德國之聲（DW）報導，批評者指控一款由美國中情局（CIA）資助的Palantir監控軟體會讓「預測性警務」（predictive policing,即事先預測將來的犯罪會發生於何人、何時與何地）氾濫。

由Palantir公司所研發、名為「高譚」（Gotham,漫畫中蝙蝠俠所居住城市）的監控軟體被宣傳為「萬能」，可在極短時間內整合龐大的數據量。

警員只需幾秒鐘就能找出對象的姓名、年齡、住址、罰款紀錄、犯罪前科，結合被警方鎖定的手機號碼與排查過的社群媒體內容，任何人的完整檔案便能立即呈現。在人工智慧（AI）協助下，「高譚」似乎實現警方與情報機構夢幻的偵防工具。

然根據隱私與公民維權組織的說法，「高譚」系統有一重大問題：除犯罪嫌疑人外，無辜者也會被牽連。藉由這種所謂資料探勘（data mining）而進入警方視線的人完全不會知曉。根據現行法律，巴伐利亞警方即使在沒有危險跡象下，也可使用「高譚」軟體。

德國16個邦裡，巴伐利亞（Bavaria）、黑森（Hesse）、北萊茵-西發利亞（North Rhine-Westphalia）3邦已使用「高譚」；巴登符騰堡（Baden-Wuerttemberg）計劃很快將跟進。

德國非營利團體「公民權利協會」（GFF）全然反對使用像這樣的程式，並已對巴伐利亞邦的大規模數據分析提出憲法官司。

公民權利協會律師戈利茨（Franziska Goerlitz）說：「所有提出報案的人、所有犯罪受害者，甚至只是剛好在錯誤時間出現在錯誤地點的人，都可能因這套軟體被警方盯上。」設於柏林的公民權利協會表示，如此不受限制的數據分析，違反德國憲法所保障的資訊自決權與電信保密權。

駭客組織「混沌電腦俱樂部」（Chaos ComputerClub）支持對巴伐利亞邦打憲法官司。混沌電腦俱樂部發言人庫爾茨（Constanze Kurz）形容這是「Palantir大撒網式調查」，警方將本為完全不同目的而分別儲存的數據相串聯。

庫爾茨說：「這足以構成不讓這種自動化大規模分析成為警方日常工具的理由。更糟的是，這些比對完的數據還會流入美國Palantir公司這款刻意不透明的軟體裡，而警方勢必會對這個軟體產生依賴多年。」

Palantir公司為美國億萬富豪提爾（Peter Thiel）所有，Palantir在2024年將「高譚」軟體提供給巴伐利亞邦，而黑森邦則早在2017年就已使用。具有德國血統、紐西蘭公民身分的提爾，素以認同威權理念、與美國總統川普本人及他圈子裡的人往來密切而聞名。美國情報機構與軍方早已長期使用高譚系統。

Palantir這套「高譚」軟體在德國有不同名稱，例如在黑森邦稱為HessenData，在巴伐利亞邦則叫VeRA。據德國當地媒體報導，截至2025年5月，警方已在大約100宗案件裡用過VeRA。

有專家指出，Palantir公司名稱來自英國作家托爾金（John Ronald Reuel Tolkien）魔幻小說裡的真知晶球（Palantir）。小說裡當某人注視真知晶球時，可以跟其他也注視晶球的人溝通。具有強大法力的人更可以操縱真知晶球，看到世界任何一個角落的景象。

外傳Palantir曾在2011年歐巴馬政府擊殺蓋達組織（Al-Queda）領袖賓拉登（Osama bin Laden）的行動提供數據和情報支援。但Palantir始終不願明講扮演什麼角色，增添神祕色彩。

根據路透社與財經新聞網CNBC報導，提爾旗下的Founders Fund自2017年國防科技新創企業AndurilIndustries成立時便是主要投資者之一，而Anduril共同創辦人史蒂芬斯（Trae Stephens）也是Founders Fund的合夥人，兩間企業關係緊密。

台灣採購Anduril製造的Altius-600M自殺無人機。Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）8月初來台演講，認為台灣應借鑒烏克蘭在戰場廣泛使用無人機的經驗，運用技維護國家安全。