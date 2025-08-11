快訊

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

熊本暴雨成災！台積電日本廠所在地菊陽町建議居民撤離

台灣邦交國加1？ 美媒：這國3因素可能恢復與台建交

熊本暴雨成災！台積電日本廠所在地菊陽町建議居民撤離

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
熊本縣豪雨成災，共有九座城市與城鎮已被發布「五級緊急警報」，敦促居民尋找安全避難處。美聯社
熊本縣豪雨成災，共有九座城市與城鎮已被發布「五級緊急警報」，敦促居民尋找安全避難處。美聯社

日本九州熊本縣因遭遇豪雨，已經發布一連串疏散命令，包括台積電熊本廠所在的菊陽町地區也建議居民撤離。

彭博資訊引述地方政府網站的消息報導，熊本縣共有九座城市與城鎮已被發布「五級緊急警報」，這是最高等級的警示，敦促居民尋找安全避難處。日本公共電視台NHK報導，截至當地時間周一上午11時，約有1,700人已經撤離。

台積電熊本廠所在地的菊陽町則被發布「四級警報」，同樣建議居民撤離。台積電尚未回應彭博資訊透過電郵提出的置評請求。

根據日本氣象廳資料，截至周一中午，九州部分地區24小時降雨量高達422毫米。氣象廳補充表示，位於黃海的低氣壓系統正造成「極度不穩定的大氣狀況」。

日本首相石破茂已指示迅速評估災情，並動員中央政府資源展開緊急災害應變措施。

日本 熊本 台積電

延伸閱讀

北韓回應李在明善意 拆邊境擴音器 日媒：李訪美前先訪日

石破下台倒數？昔親信公開倒戈 自民黨提前改選總裁聲浪高

石破茂下台倒數？昔日親信遞辭呈 自民黨提前改選總裁聲浪高漲

選舉慘敗後…自民黨召開兩院議員總會 日相石破茂再表態有意續任

相關新聞

加薩最勇敢記者隕落！以軍空襲殺害半島電視記者 遺書曝光死前心聲

路透報導，半島電視台駐加薩記者夏立夫（Anas Al Sharif）與同事及助理10日遭以軍空襲身亡。以色列指控他是哈瑪...

台灣邦交國加1？美媒：這國3因素可能恢復與台建交

宏都拉斯將於11月舉行總統大選，多位反對派候選人公開表態，若當選將恢復與台灣的邦交。若成真，這將是台灣近20年來首次新增...

熊本暴雨成災！台積電日本廠所在地菊陽町建議居民撤離

日本九州熊本縣因遭遇豪雨，已經發布一連串疏散命令，包括台積電熊本廠所在的菊陽町地區也建議居民撤離。

跟進法英加！澳洲宣布將正式承認巴勒斯坦國 紐西蘭也在考慮

路透報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）11日表示，澳洲將在9月聯合國大會承認巴勒斯坦國，並重申在...

南韓少子化役男銳減 兵力縮水2成剩45萬 北韓有120萬人

南韓國會議員秋美愛辦公室10日揭示的軍方資料報告顯示，過去6年來兵力減少20%來到45萬人左右，目前已有17個師級以上部...

美俄宣布會談時機耐人尋味 給雙普下台階？分析：會談對普亭更有利

莫斯科時報報導，美國總統川普與俄羅斯總統普亭預計8月15日在阿拉斯加舉行會談，宣布日期正好是川普對俄羅斯下停火最後通牒的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。