熊本暴雨成災！台積電日本廠所在地菊陽町建議居民撤離

日本九州熊本縣因遭遇豪雨，已經發布一連串疏散命令，包括台積電熊本廠所在的菊陽町地區也建議居民撤離。

彭博資訊引述地方政府網站的消息報導，熊本縣共有九座城市與城鎮已被發布「五級緊急警報」，這是最高等級的警示，敦促居民尋找安全避難處。日本公共電視台NHK報導，截至當地時間周一上午11時，約有1,700人已經撤離。

台積電熊本廠所在地的菊陽町則被發布「四級警報」，同樣建議居民撤離。台積電尚未回應彭博資訊透過電郵提出的置評請求。

根據日本氣象廳資料，截至周一中午，九州部分地區24小時降雨量高達422毫米。氣象廳補充表示，位於黃海的低氣壓系統正造成「極度不穩定的大氣狀況」。

日本首相石破茂已指示迅速評估災情，並動員中央政府資源展開緊急災害應變措施。