孟加拉登革熱疫情嚴峻已逾百死 8月恐更嚴重

孟加拉的登革熱病例和死亡人數正在激增，衛生專家警告，若不採取緊急行動，8月可能出現更嚴重疫情。

路透社報導，官方數據顯示，今年截至目前，透過病媒蚊傳播的登革熱已造成101人喪命、2萬4183人罹病，為孟加拉本已過度緊繃的醫療系統更添沉重壓力。

隨著病例暴增，死亡人數也大幅增加。本月已有19人因登革熱病故，上月則有41人死亡，比6月的19人多了一倍以上。

賈漢吉爾諾戈爾大學（Jahangirnagar University）昆蟲學者巴夏爾（Kabirul Bashar）說：「情況嚴峻。病毒已蔓延全國，若不積極干預，醫院將不堪負荷…8月的病例可能至少是7月的3倍，可能於9月達到高峰。」

專家說，氣候變遷、溫暖潮溼的天氣和間歇性降雨，替攜帶登革熱病毒的埃及斑蚊創造了理想繁殖條件。

孟加拉首都達卡（Dhaka）仍是主要的疫情熱區，但全國各地的登革熱疫情都正處於高峰期。

登革熱高峰季節尚未來臨，衛生專家強調，為了預防孟加拉出現多年來最嚴重的疫情之一，社區參與和政府主導的病媒蚊防治工作至關重要。

孟加拉紀錄上登革熱死亡人數最多的一年是2023年，共1705人病故，超過32萬1000人患病。