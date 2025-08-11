快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

加薩最勇敢記者隕落！以軍空襲殺害半島電視記者 遺書曝光死前心聲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
半島電視台記者夏立夫8月1日曾接受美聯社採訪，10日在以色列的空襲中喪生，但以國稱他是哈瑪斯成員。法新社
半島電視台記者夏立夫8月1日曾接受美聯社採訪，10日在以色列的空襲中喪生，但以國稱他是哈瑪斯成員。法新社

路透報導，半島電視台駐加薩記者夏立夫（Anas Al Sharif）與同事及助理10日遭以軍空襲身亡。以色列指控他是哈瑪斯成員，但半島電視台、記者組織與聯合國專家均指缺乏證據，認為他因前線報導遭報復。夏立夫早在4月寫下遺書，罹難後由友人在臉書公開。

半島電視台形容夏立夫是「加薩最勇敢的記者」，指此次襲擊是「在占領軍進一步行動前，試圖封殺真相的絕望之舉」。非營利組織「保護記者委員會」（CPJ）中東及北非主任庫達（Sara Qudah）指出，以色列一再將記者視為武裝分子，卻未提供可信證據，令人嚴重質疑以國對新聞自由的態度。

現年28歲的夏立夫長期駐守加薩，衛報稱他是知名記者，透過社群媒體向全球傳遞戰況，他的X帳號擁有逾50萬追隨者。就在罹難前數分鐘，他仍堅守崗位，發文報導以軍已連續轟炸加薩市超過兩小時。

去年10月，以色列軍方曾將夏立夫列為「與哈瑪斯或巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織有關的6名記者之一」，並稱有文件顯示受訓紀錄與薪資名單；半島電視台當時即發聲明嚴正否認，批評以方「捏造證據」。

夏立夫今年4月便寫下遺書，託友人在自己遇害時公布。他在信中表示，當大家看到他的遺書，就代表以色列成功殺害他，讓他無法再為加薩發聲。儘管一次次經歷悲傷失落，夏立夫仍堅守記者崗位，「我從未猶豫傳達真相，不加扭曲與虛構，希望真主見證那些對我們被殺保持沉默的人」。

夏立夫在信中將巴勒斯坦形容為「穆斯林世界的皇冠明珠」，並託付世人守護其人民，特別是那些未曾有機會做夢、也未曾享有安全與和平的無辜孩童。

夏立夫在遺言中將兒女、妻子與母親託付給真主，遺憾無法陪伴子女成長。

最後，夏立夫呼籲世人「不要忘記加薩，守護無辜孩童的未來」。

加薩當局稱，自2023年10月7日戰爭爆發以來，已有237名記者在衝突中喪生；CPJ統計的數字則為至少186人。

社群遺書

夏立夫最後報導

遺書 證據 以色列

延伸閱讀

以色列擬控制加薩市 內唐亞胡闡述終戰5大原則

以色列擬接管加薩 總參謀長反對 在野黨也控「災難」

內唐亞胡：打算全面軍事控制加薩 瓦解哈瑪斯

人為的饑荒 以色列要全面佔領加薩

相關新聞

加薩最勇敢記者隕落！以軍空襲殺害半島電視記者 遺書曝光死前心聲

路透報導，半島電視台駐加薩記者夏立夫（Anas Al Sharif）與同事及助理10日遭以軍空襲身亡。以色列指控他是哈瑪...

台灣邦交國加1？美媒：這國3因素可能恢復與台建交

宏都拉斯將於11月舉行總統大選，多位反對派候選人公開表態，若當選將恢復與台灣的邦交。若成真，這將是台灣近20年來首次新增...

熊本暴雨成災！台積電日本廠所在地菊陽町建議居民撤離

日本九州熊本縣因遭遇豪雨，已經發布一連串疏散命令，包括台積電熊本廠所在的菊陽町地區也建議居民撤離。

跟進法英加！澳洲宣布將正式承認巴勒斯坦國 紐西蘭也在考慮

路透報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）11日表示，澳洲將在9月聯合國大會承認巴勒斯坦國，並重申在...

南韓少子化役男銳減 兵力縮水2成剩45萬 北韓有120萬人

南韓國會議員秋美愛辦公室10日揭示的軍方資料報告顯示，過去6年來兵力減少20%來到45萬人左右，目前已有17個師級以上部...

美俄宣布會談時機耐人尋味 給雙普下台階？分析：會談對普亭更有利

莫斯科時報報導，美國總統川普與俄羅斯總統普亭預計8月15日在阿拉斯加舉行會談，宣布日期正好是川普對俄羅斯下停火最後通牒的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。