加薩最勇敢記者隕落！以軍空襲殺害半島電視記者 遺書曝光死前心聲

路透報導，半島電視台駐加薩記者夏立夫（Anas Al Sharif）與同事及助理10日遭以軍空襲身亡。以色列指控他是哈瑪斯成員，但半島電視台、記者組織與聯合國專家均指缺乏證據，認為他因前線報導遭報復。夏立夫早在4月寫下遺書，罹難後由友人在臉書公開。

半島電視台形容夏立夫是「加薩最勇敢的記者」，指此次襲擊是「在占領軍進一步行動前，試圖封殺真相的絕望之舉」。非營利組織「保護記者委員會」（CPJ）中東及北非主任庫達（Sara Qudah）指出，以色列一再將記者視為武裝分子，卻未提供可信證據，令人嚴重質疑以國對新聞自由的態度。

現年28歲的夏立夫長期駐守加薩，衛報稱他是知名記者，透過社群媒體向全球傳遞戰況，他的X帳號擁有逾50萬追隨者。就在罹難前數分鐘，他仍堅守崗位，發文報導以軍已連續轟炸加薩市超過兩小時。

去年10月，以色列軍方曾將夏立夫列為「與哈瑪斯或巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織有關的6名記者之一」，並稱有文件顯示受訓紀錄與薪資名單；半島電視台當時即發聲明嚴正否認，批評以方「捏造證據」。

夏立夫今年4月便寫下遺書，託友人在自己遇害時公布。他在信中表示，當大家看到他的遺書，就代表以色列成功殺害他，讓他無法再為加薩發聲。儘管一次次經歷悲傷失落，夏立夫仍堅守記者崗位，「我從未猶豫傳達真相，不加扭曲與虛構，希望真主見證那些對我們被殺保持沉默的人」。

夏立夫在信中將巴勒斯坦形容為「穆斯林世界的皇冠明珠」，並託付世人守護其人民，特別是那些未曾有機會做夢、也未曾享有安全與和平的無辜孩童。

夏立夫在遺言中將兒女、妻子與母親託付給真主，遺憾無法陪伴子女成長。

最後，夏立夫呼籲世人「不要忘記加薩，守護無辜孩童的未來」。

加薩當局稱，自2023年10月7日戰爭爆發以來，已有237名記者在衝突中喪生；CPJ統計的數字則為至少186人。

社群遺書

夏立夫最後報導