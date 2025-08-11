安理會齊批以色列 納坦雅胡堅持己見

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
雖然停戰計畫飽受聯合國批評，但以色列總理納坦雅胡仍堅持自己提煞「最佳方案」。（中央社示意圖）
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

以色列仍堅持要消滅哈瑪斯才能停戰。聯合國安理會10日開會，包括英國、法國、丹麥、希臘等國駐聯大使都批評以色列的停戰計畫違反國際人道法，但除了以色列駐聯大使當場反駁外，以色列總理納坦雅胡也堅持他的停戰方案是最好的，「能讓加薩從哈瑪斯手中解放」。但以色列同時有10萬民眾上街抗議納坦雅胡號稱停戰，實則擴大戰端的計畫。

尋求糧食卻遭攻擊

根據《英國廣播公司》報導，聯合國安理會10日舉行緊急會議，英國、法國、丹麥、希臘與斯洛維尼亞駐聯大使在會議上紛紛批評以色列目前推出的停戰計畫，恐有違反國際法之虞，且無法確保以色列人質的安危。中國也稱以色列對加薩的處罰難以接受、俄羅斯批評以色列的挑釁只會增加敵意。

以色列近日向美國提出停戰計畫，包括指定人道走廊、增加空投物資，並將物資點交由美國與以色列背景的加薩人道基金會管理，但最後仍要全面控制加薩，且近來以色列雖然增加人道據點，但5月底至今已有1373名巴勒斯坦人因為尋求食物援助遭殺害，但以色列堅持是哈瑪斯動的手。

半島電視台》提到，這也讓數以萬計的民眾走上特拉維夫的街頭，要求以色列立刻結束加薩戰爭，人質才可以順利回歸。示威者揮舞著標語，並高舉仍被扣押在加薩走廊的人質照片，呼籲政府確保他們獲釋。代表人質家屬的團體表示，現場集會的參與人數多達10萬人。

川普盼與普丁見面

另外，美國駐聯合國大使莎兒也表示，美國努力不懈的協助停戰談判，讓以色列人質重見天日與促成停戰，此次的緊急會議有損美國的努力，且若哈瑪斯將人質全部釋放，就不會發生以哈這麼嚴重的衝突；以哈自2023年10月衝突至今，已經造成至少6.1萬巴勒斯坦人死亡，但目前雙方仍各說各話、沒有交集。

不過《NBC新聞網》提到，川普目前正忙著處理15日將舉行的美俄峰會，此次俄羅斯總統普丁願意前往阿拉斯加實屬罕見，白宮也打算邀請烏克蘭澤倫斯基一起參加。烏克蘭政府雖暫時沒有回應，但澤倫斯基曾表示很想跟普丁當面好好談談，各方都對這次峰會有很大的期待。

