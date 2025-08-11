台海言論遭中國嗆玩火 菲總統：僅陳述事實

快訊

中央社／ 馬尼拉11日專電

菲律賓總統小馬可仕日前表示台海若爆發衝突，菲律賓將無法置身事外，這段言論遭到中國抗議。小馬可仕今天在記者會上強調只是陳述事實，對中國的抗議感到不解。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上週出訪印度，在接受當地媒體專訪時表示，台海若爆發衝突，菲律賓將無法置身事外。

中國外交部8日發表聲明，指責菲律賓曲解「一個中國原則」，損害中菲關係，敦促菲方切實恪守一中原則和中菲建交公報精神，不要在中方核心利益問題上玩火。

小馬可仕今天在菲律賓總統府馬拉坎南宮舉行記者會回應：「我不知道他們在說什麼。玩火？我只是在陳述事實。」

他強調，菲律賓並不想開戰，只是認為如果台灣爆發戰爭，菲律賓不論如何都會被捲入，因此必須做好計畫，特別是如何撤離菲僑及如何保護國土。

小馬可仕強調，儘管菲律賓不希望在任何地方與任何國家發生衝突，但一旦戰爭在台灣爆發，勢必將無可避免地被捲入，「這就是我想說的話，這就是為什麼我不明白有人說菲律賓在玩火、挑釁等」。

另一方面，面對中國在軍艦和海警船持續「侵入」南海菲律賓索討海域，小馬可仕重申，他除一如既往讓相關部門繼續在南海巡邏、捍衛領土之外，沒有特別的指示。

前菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）日前告訴中央社，台灣海峽一旦爆發戰事，菲律賓很難不捲入，除了地理因素外，更重要的是美國透過「加強國防合作協議」（EDCA），在菲律賓北部設置3座軍事基地，全都面向台灣、指向中國。

一旦發生戰爭，這些基地很有可能成為中國攻擊的目標。

班納友提到，小馬可仕在印度的訪談，是務實討論20萬名在台菲僑的安全問題，未必代表菲律賓拋棄「一中政策」。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）也說，北京勢必對小馬可仕的言論感到不悅，但菲律賓擁有外交自主權。

畢特洛並提到，東協國家也可能請求菲律賓協助撤出和暫時安頓他們的僑民，這些都是菲律賓可能面對的複雜問題。

