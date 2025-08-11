以色列欲掌控加薩市 聯合國：恐引發另一場災難

聯合國官員今天警告安理會，以色列全面掌控加薩市的計畫恐引發「另一場災難」，並造成深遠影響。以色列總理尼坦雅胡則堅稱，他的目標並非占領加薩。

法新社報導，聯合國安全理事會（UNSC）罕見於週末召開緊急會議，討論以色列安全內閣批准總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所提全面控制加薩市（Gaza City）計畫，此舉引發全球批評。

聯合國助理秘書長延恰（Miroslav Jenca）對安理會說：「若這項計畫付諸實行，極有可能在加薩引發另一場波及整個地區的災難，導致更多人被迫流離失所，以及殺戮與破壞。」

聯合國人道事務協調廳（OCHA）指出，根據加薩當局統計，自2023年10月衝突爆發以來，加薩已有98名兒童死於急性營養不良，其中37人是在今年7月以後死亡。OCHA協調主任拉傑辛漢（RameshRajasingham）說：「這已不只是糧食危機，而是赤裸裸的饑荒。」

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）表示，「超過200萬人正在承受難以忍受的痛苦」，批評以色列接管加薩市的計畫「非法且不道德」，並呼籲准許外國記者進入加薩採訪。

尼坦雅胡今天宣布，將允許更多外國記者在以色列軍方陪同下，在加薩進行報導。

尼坦雅胡重申，以色列不打算占領加薩，並稱當局正在「討論一個相當短的時間表，因為我們想結束這場戰爭」。