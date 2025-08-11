跟進法英加！澳洲宣布將正式承認巴勒斯坦國 紐西蘭也在考慮

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
澳洲總理艾班尼斯11日表示，澳洲將在9月聯合國大會承認巴勒斯坦國。法新社
路透報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）11日表示，澳洲將在9月聯合國大會承認巴勒斯坦國，並重申在哈瑪斯不參與的條件下支持兩國方案，此舉標誌澳洲加入法國、英國與加拿大的立場；紐西蘭也考慮跟進。

艾班尼斯11日結束內閣會議後告訴記者，澳洲將在9月聯合國大會正式承認巴勒斯坦國，並重申澳洲對於兩國方案（two-state solution）的支持，他說：「兩國方案是擺脫中東暴力循環及結束加薩衝突、苦難、飢荒的最大希望。」

艾班尼斯指出，這項決定是出於巴勒斯坦自治政府的承諾，包括不允許哈瑪斯參與、加薩去軍事化及舉行選舉。

與此同時，路透報導，紐西蘭政府也表示，正在考慮承認巴勒斯坦的國家地位。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，加薩人道危機理應成為全球優先關注的議題。 他強調，紐西蘭一向明確表態，承認巴勒斯坦國只是時間問題。紐西蘭接下來將商議決定承認巴勒斯坦國的時機與方式。

澳洲 巴勒斯坦 艾班尼斯

美國川普政府大幅削減研發預算及改變專業人才移民政策，正威脅美國最大經濟優勢之一：人力驅動的創新實力。有調查說，美國有4分之3的科學家有考慮要離開美國。許多觀察認為，其他國家將從中受益，但歐洲國家或日本要跟美國「搶人」有那麼容易嗎？阻礙在哪裡？

