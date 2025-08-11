倒數三天！塑膠公約談判膠著 大會：機會之窗仍開著

快訊

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
大會主席團指出，所有分歧只是談判過程的一部分，強調一份具約束力且雄心可期的條約仍在掌握之中。記者曾原信／攝影
「全球塑膠公約」談判會議進入倒數三天，談判進度依舊緩慢，多數條文仍懸而未決，括號文字不減反增。大會主席團指出，這些分歧只是談判過程的一部分，呼籲各成員國加快協商步伐，同時強調，一份具約束力且雄心可期的條約仍在掌握之中。最快今天將再次召開全體大會，盤點各工作小組的最新磋商成果。

儘管外界對談判進度感到憂心，聯合國環境署（UNEP）執行長安德森（Inger Andersen）在國際記者會上仍樂觀表示，雖然現行草案選項繁多，但這是任何重大國際談判的常態。她以自身超過40年的環境談判經驗向外界喊話：「帶著這份條約離開日內瓦的機會之窗依然敞開。」

大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）則強調，談判並非停滯不前，目前已有兩項條文送交法律起草小組，部分條文也達成高度共識，「這是一個很好的開始」。針對爭議最大的塑膠減產條文，他將親自參與小組非正式協商，尋找各方都能接受的「協商落點」（landing zone）。

瓦迪維索表示，最快今天或明天將再度召開全體會議，爭取將更多「乾淨文本」送交法律起草小組。

從本周起，多國環境部長將陸續抵達日內瓦。雖然本次會議未安排「部長級會議」，但部長們的非正式參與被視為推動政治意願的關鍵。安德森指出，未來數天將是決定性的關鍵時刻，全世界正密切關注各國能否在有限時間內「穿透迷霧，為終結全球塑膠汙染危機邁出歷史性的一步」。

法律 日內瓦 記者會

