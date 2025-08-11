敘利亞政府軍殺醫護畫面曝光 獨立調查呼聲再起

今天曝光的監視器畫面顯示敘利亞政府軍在醫院殺害一名醫護志工後，敘國人權活動人士再次呼籲對斯威達市（Sweida）上月發生的暴力事件進行獨立調查。

法新社報導，戰爭觀察機構表示，德魯士族（Druze）與貝都因族（Bedouin）7月13日在以德魯士族為主的斯威達市爆發流血衝突。隨著外部勢力介入，暴力事件迅速升級，事件持續一週之久，最終造成約1400人喪生，其中許多是德魯士平民。

敘利亞當局指出，政府軍已介入制止衝突，但目擊者、德魯士派系和敘利亞人權瞭望台（The SyrianObservatory for Human Rights）指責他們與貝都因人聯手，還虐待德魯士人，包括草率處決。

先前社群媒體流傳許多殘酷的影片，其中有些顯示平民被身穿軍隊或安全部隊制服的武裝人員殺害。

敘利亞新聞網站Suwayda 24今天發布據稱是7月16日斯威達市一家大型醫院的監視器畫面，畫面顯示疑似工作人員的一群人蹲在走廊地板上，數名武裝人員站在他們面前。這些武裝人員大多身著軍裝，其中一人身穿內政部制服。

報導說，武裝人員和一名男子短暫扭打；Suwayda24指出，該男子是「醫療隊志工之一」。

武裝人員隨後開槍擊斃這名男子，並拖走他的遺體，留下一灘血跡。

敘利亞當局尚未對此發表評論。

影片中出現的一名30歲男子透過電話向法新社證實，這起「事件發生在7月16日」。

這家醫院的一名醫生也向法新社匿名表示，影片中的畫面是在院內拍攝。