敘利亞政府軍殺醫護畫面曝光 獨立調查呼聲再起

中央社／ 貝魯特10日綜合外電報導

今天曝光的監視器畫面顯示敘利亞政府軍在醫院殺害一名醫護志工後，敘國人權活動人士再次呼籲對斯威達市（Sweida）上月發生的暴力事件進行獨立調查。

法新社報導，戰爭觀察機構表示，德魯士族（Druze）與貝都因族（Bedouin）7月13日在以德魯士族為主的斯威達市爆發流血衝突。隨著外部勢力介入，暴力事件迅速升級，事件持續一週之久，最終造成約1400人喪生，其中許多是德魯士平民。

敘利亞當局指出，政府軍已介入制止衝突，但目擊者、德魯士派系和敘利亞人權瞭望台（The SyrianObservatory for Human Rights）指責他們與貝都因人聯手，還虐待德魯士人，包括草率處決。

先前社群媒體流傳許多殘酷的影片，其中有些顯示平民被身穿軍隊或安全部隊制服的武裝人員殺害。

敘利亞新聞網站Suwayda 24今天發布據稱是7月16日斯威達市一家大型醫院的監視器畫面，畫面顯示疑似工作人員的一群人蹲在走廊地板上，數名武裝人員站在他們面前。這些武裝人員大多身著軍裝，其中一人身穿內政部制服。

報導說，武裝人員和一名男子短暫扭打；Suwayda24指出，該男子是「醫療隊志工之一」。

武裝人員隨後開槍擊斃這名男子，並拖走他的遺體，留下一灘血跡。

敘利亞當局尚未對此發表評論。

影片中出現的一名30歲男子透過電話向法新社證實，這起「事件發生在7月16日」。

這家醫院的一名醫生也向法新社匿名表示，影片中的畫面是在院內拍攝。

台灣邦交國加1？美媒：這國3因素可能恢復與台建交

宏都拉斯將於11月舉行總統大選，多位反對派候選人公開表態，若當選將恢復與台灣的邦交。若成真，這將是台灣近20年來首次新增...

跟進法英加！澳洲宣布將正式承認巴勒斯坦國 紐西蘭也在考慮

路透報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）11日表示，澳洲將在9月聯合國大會承認巴勒斯坦國，並重申在...

倒數三天！塑膠公約談判膠著 大會：機會之窗仍開著

「全球塑膠公約」談判會議進入倒數三天，談判進度依舊緩慢，多數條文仍懸而未決，括號文字不減反增。大會主席團指出，這些分歧只...

國軍演習欠缺這最要命的一項：偵測、干擾並擊落無人機

烏克蘭戰場改寫了戰場規則，小型、可消耗且致命的無人機躍居最關鍵武器。各國軍方無不全速量產這種武器。與此同時，偵測、干擾與...

陸聯合國安理會上 堅決反對以色列占領加薩的企圖

針對以色列安全內閣上周五批准以軍接管加薩計劃，聯合國安理會10日就此舉行緊急公開會。中國常駐聯合國代表傅聰在會上發言時強...

川普新政讓75%科學家想逃 世界最聰明的人流向哪兒？

美國川普政府大幅削減研發預算及改變專業人才移民政策，正威脅美國最大經濟優勢之一：人力驅動的創新實力。有調查說，美國有4分之3的科學家有考慮要離開美國。許多觀察認為，其他國家將從中受益，但歐洲國家或日本要跟美國「搶人」有那麼容易嗎？阻礙在哪裡？

