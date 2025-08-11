傳澳洲跟進英法加拿大 打算近日承認巴勒斯坦國

澳洲媒體報導，繼法國、英國與加拿大採取類似行動後，澳洲計劃最快於今天承認巴勒斯坦國。

路透社報導，雪梨晨驅報（The Sydney MorningHerald）引用不具名消息來源報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）可能在今天例行內閣會議後的數日內批准這項行動。

艾班尼斯辦公室未立即回應置評請求。

法國與加拿大上個月表態計劃承認巴勒斯坦國。英國態度則是，除非以色列解決巴勒斯坦領土的人道危機並達成停火協議，否則也會跟進。

以色列譴責各國支持巴勒斯坦國的決定，並稱此舉將獎勵統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天向記者表示，大多數以色列人反對建立巴勒斯坦國，因為他們認為這會帶來戰爭而非和平。與此同時，數以千計抗議者湧上特拉維夫（Tel Aviv）街頭，反對尼坦雅胡加劇打了近2年的加薩戰爭並奪取加薩市（Gaza City）的計畫。

尼坦雅胡說：「歐洲國家與澳洲就這樣走向深淵無法自拔…這令人失望，我認為這實際上很可恥，但這不會改變我們的立場。」

艾班尼斯一直呼籲採行「兩國方案」，他的中間偏左派政府支持以色列在安全邊界內生存的權利，以及巴勒斯坦人建立自己國家的權利。

艾班尼斯本月9日在紐西蘭談到澳洲政府在巴勒斯坦國議題上的立場時表示：「我說過，這只是時間問題，不是會不會發生的問題。」

「長期以來，澳洲兩黨的立場一直是支持兩國（方案）。」