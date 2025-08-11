快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

傳澳洲跟進英法加拿大 打算近日承認巴勒斯坦國

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導

澳洲媒體報導，繼法國、英國與加拿大採取類似行動後，澳洲計劃最快於今天承認巴勒斯坦國。

路透社報導，雪梨晨驅報（The Sydney MorningHerald）引用不具名消息來源報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）可能在今天例行內閣會議後的數日內批准這項行動。

艾班尼斯辦公室未立即回應置評請求。

法國與加拿大上個月表態計劃承認巴勒斯坦國。英國態度則是，除非以色列解決巴勒斯坦領土的人道危機並達成停火協議，否則也會跟進。

以色列譴責各國支持巴勒斯坦國的決定，並稱此舉將獎勵統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天向記者表示，大多數以色列人反對建立巴勒斯坦國，因為他們認為這會帶來戰爭而非和平。與此同時，數以千計抗議者湧上特拉維夫（Tel Aviv）街頭，反對尼坦雅胡加劇打了近2年的加薩戰爭並奪取加薩市（Gaza City）的計畫。

尼坦雅胡說：「歐洲國家與澳洲就這樣走向深淵無法自拔…這令人失望，我認為這實際上很可恥，但這不會改變我們的立場。」

艾班尼斯一直呼籲採行「兩國方案」，他的中間偏左派政府支持以色列在安全邊界內生存的權利，以及巴勒斯坦人建立自己國家的權利。

艾班尼斯本月9日在紐西蘭談到澳洲政府在巴勒斯坦國議題上的立場時表示：「我說過，這只是時間問題，不是會不會發生的問題。」

「長期以來，澳洲兩黨的立場一直是支持兩國（方案）。」

澳洲 巴勒斯坦 艾班尼斯

延伸閱讀

陸聯合國安理會上 堅決反對以色列占領加薩的企圖

以色列擬控制加薩市 內唐亞胡闡述終戰5大原則

以色列決定全面控制加薩市 國內外抨擊升溫戰事

德國總理：暫停向以色列出口用於加薩武器

相關新聞

台灣邦交國加1？美媒：這國3因素可能恢復與台建交

宏都拉斯將於11月舉行總統大選，多位反對派候選人公開表態，若當選將恢復與台灣的邦交。若成真，這將是台灣近20年來首次新增...

跟進法英加！澳洲宣布將正式承認巴勒斯坦國 紐西蘭也在考慮

路透報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）11日表示，澳洲將在9月聯合國大會承認巴勒斯坦國，並重申在...

倒數三天！塑膠公約談判膠著 大會：機會之窗仍開著

「全球塑膠公約」談判會議進入倒數三天，談判進度依舊緩慢，多數條文仍懸而未決，括號文字不減反增。大會主席團指出，這些分歧只...

國軍演習欠缺這最要命的一項：偵測、干擾並擊落無人機

烏克蘭戰場改寫了戰場規則，小型、可消耗且致命的無人機躍居最關鍵武器。各國軍方無不全速量產這種武器。與此同時，偵測、干擾與...

陸聯合國安理會上 堅決反對以色列占領加薩的企圖

針對以色列安全內閣上周五批准以軍接管加薩計劃，聯合國安理會10日就此舉行緊急公開會。中國常駐聯合國代表傅聰在會上發言時強...

川普新政讓75%科學家想逃 世界最聰明的人流向哪兒？

美國川普政府大幅削減研發預算及改變專業人才移民政策，正威脅美國最大經濟優勢之一：人力驅動的創新實力。有調查說，美國有4分之3的科學家有考慮要離開美國。許多觀察認為，其他國家將從中受益，但歐洲國家或日本要跟美國「搶人」有那麼容易嗎？阻礙在哪裡？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。