英擬修法：外國人定罪後立即驅逐 防藉上訴拖延出境
英國政府今天宣布，將擴大一項計畫，讓大多數外國公民一旦被法院定罪獲判刑，即立即驅逐，以防止他們拖延出境，若提起上訴，應在國外聆聽判決。
英國政府表示，列入此一計畫的國家數量將增至近3倍，達到23國。來自這些國家的人民當被英國法院定罪判刑後、提起上訴前，就會被驅逐出境。
英國司法大臣馬穆德（Shabana Mahmood）在另一聲明中表示，她打算修法，讓當局能將獲判刑的大多數外國罪犯立即驅逐出境。
馬穆德說，目前英國獄囚人數中，外國罪犯占12%，上述修法可節省公帑。
反對派法拉吉（Nigel Farage）領導的右翼「英國改革黨（Reform UK）在民調中支持率激增；首相施凱爾（Keir Starmer）領導的中左翼工黨政府在移民問題上，面臨國內巨大的壓力。
長期以來一直批評移民問題的法拉奇，將移民議題與犯罪問題並列為其政黨宣傳核心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言