英擬修法：外國人定罪後立即驅逐 防藉上訴拖延出境

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

英國政府今天宣布，將擴大一項計畫，讓大多數外國公民一旦被法院定罪獲判刑，即立即驅逐，以防止他們拖延出境，若提起上訴，應在國外聆聽判決。

英國政府表示，列入此一計畫的國家數量將增至近3倍，達到23國。來自這些國家的人民當被英國法院定罪判刑後、提起上訴前，就會被驅逐出境。

英國司法大臣馬穆德（Shabana Mahmood）在另一聲明中表示，她打算修法，讓當局能將獲判刑的大多數外國罪犯立即驅逐出境。

馬穆德說，目前英國獄囚人數中，外國罪犯占12%，上述修法可節省公帑。

反對派法拉吉（Nigel Farage）領導的右翼「英國改革黨（Reform UK）在民調中支持率激增；首相施凱爾（Keir Starmer）領導的中左翼工黨政府在移民問題上，面臨國內巨大的壓力。

長期以來一直批評移民問題的法拉奇，將移民議題與犯罪問題並列為其政黨宣傳核心。

