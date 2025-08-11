台灣邦交國加1？美媒：這國3因素可能恢復與台建交

宏都拉斯將於11月舉行總統大選，多位反對派候選人公開表態，若當選將恢復與台灣的邦交。若成真，這將是台灣近20年來首次新增邦交國，也可能讓目前僅剩的12個邦交國回升至13個。美國雜誌《外交家》（The Diplomat）9日以「台灣將重獲邦交國？」為題的專文指出，促使宏國回心轉意有3大因素：中國經濟承諾落空、執政黨因經濟與貪腐問題民調低迷，以及宏國希望修補與美國關係的外交考量。

宏國總統卡斯楚（Xiomara Castro）2023年3月25日與台灣斷交，轉向中國大陸，當時聲稱的理由包括龐大債務壓力與經援需求。然而，中國至今未兌現大規模經濟承諾，反而衝擊當地產業：低價中國零售商湧入市場，部分地區商家營收大減逾7成；蝦出口更暴跌67%，約1.4萬人失業，台灣曾是宏國蝦類的最大市場，台灣購蝦原本占出口近4成。

宏國政壇方面，中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）與國民黨（National Party）候選人阿斯富拉（Nasry Afura）均承諾恢復邦交，並批評中國對宏國的不公平貿易。

唯一尚未表態支持與台灣恢復建交的主要候選人是現任國防部長蒙卡達（Rixi Moncada），她代表執政的左派「自由重建黨」（Libre）參選，試圖延續卡斯楚路線。然而，在經濟低迷與貪腐醜聞纏身下，執政黨前景並不樂觀，對台灣而言因此頗具利多。

但該文也提到，宏國選舉規則僅需簡單多數即可勝選，而反對派的支持力量在納斯拉亞與阿斯富拉之間分裂，因此自由重建黨仍有勝選的可能，選情依舊充滿不確定性。

外交層面上，宏國經濟高度依賴美國市場與匯款收入，美國歷屆政府均積極維護台灣的邦交地位，並在2020年川普第一任內通過《台灣友邦國際保護及強化倡議法》（ Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），鼓勵行政部門強化台灣外交空間，甚至對削弱台灣安全或繁榮的國家「調整關係」。

在宏國轉向中國前，美國曾多次出手斡旋，包括派特使與卡斯楚會談，警告中國經援承諾「往往落空」。宏國自與中國建交後，與美國關係急劇惡化，不僅加入「一帶一路」、支持委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，還威脅驅逐美軍駐當地空軍基地。與此同時，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）已將反制中國在拉美的影響，列為川普政府外交優先事項之一，並稱讚瓜地馬拉維持與台灣邦交。

文中指出，反對派有充分理由爭取與華府重修舊好，而重建與台灣的外交關係無疑會是其中一步。

該文總結，宏國大選的台灣議題凸顯，北京與台北的外交角力深刻影響在兩者間遊走的小國，涵蓋經濟發展、內政與對美關係。

根據各方競選聲明，若今年大選由國民黨或自由黨勝出，宏國可能會重新與台灣建立邦交。若成真，將具有歷史意義，因為自加勒比海島國聖露西亞於2007年與台灣恢復邦交以來，尚無其他國家這麼做。11月，全球目光將聚焦宏國首都德古西加巴。

根據台灣外交部官網，台灣目前有12個邦交國，主要位於拉丁美洲與加勒比海地區，包括貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞與聖文森國。另外5國分別為教廷、史瓦帝尼、馬紹爾群島、帛琉與吐瓦魯國。