以色列擊斃半島電視台記者 指是哈瑪斯小組領袖
以色列軍方說，在今天對加薩市的空襲中，軍方鎖定並擊斃一名假扮半島電視台（Al Jazeera）記者的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）小組領袖。半島電視台對此說法予以譴責。
路透社報導，加薩官員和半島電視台表示，加薩市東部的西法醫院（Shifa Hospital）附近一座帳篷遭受攻擊，4名半島電視台記者和1名助理身亡，記者夏立夫（Anas Al Sharif）是其中1人。
醫院一名主管說，這起攻擊造成7人喪生。
以色列軍方透過聲明表示：「夏立夫曾擔任恐怖組織哈瑪斯底下一個恐怖活動小組的領袖，曾負責推進針對以國平民和以色列國防軍（IDF）部隊的火箭彈攻擊。」以軍並指出，有情報和在加薩發現的文件為證。
控制加薩的哈瑪斯表示，這次殺戮可能預示著以色列下一步進攻的開始。
哈瑪斯在聲明中說：「暗殺記者、恐嚇倖存的記者，是占領者計劃在加薩市犯下重大罪行所埋下的伏筆。」
巴勒斯坦記者團體和半島電視台譴責這起殺戮事件。
一個新聞自由團體和一名聯合國專家曾警告，由於夏立夫在加薩的報導，他的生命安全有危險。聯合國言論暨意見自由議題特別報告員艾琳．汗（IreneKhan）上月說，以色列對夏立夫的指控沒有事實根據。
「保護記者委員會」（Committee to ProtectJournalists）今年7月也呼籲國際社會保護夏立夫。
