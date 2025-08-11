揭弊波蘭國家復甦計劃資金濫用 圖斯克緊急切割

由歐盟資助的「波蘭國家復甦計劃（KPO）」資金濫用醜聞近日在社群媒體爆發。一位平民記者揭露原本幫助波蘭疫後重建的資金，竟然用於購買遊艇、桑拿房、及與羊駝一起露營等業務。波蘭總理圖斯克強調展開審計，並解僱相關業務首長。

平民記者斯特欽斯基（Filip Styczyński）在波蘭國家復甦計劃官方網站中發現一張互動地圖，地圖標示受補助單位與項目用途。就在地圖上線後不久，許多網民發現更多與創新或經濟復甦目標南轅北轍的補助案例，包括購買遊艇、虛擬射擊場等和原本經濟復甦計劃毫無相關的資助。

波蘭民眾質疑這是公然盜用公共資金。特欽斯基在X平台的貼文迅速被轉發並掀起評論浪潮，民眾的憤怒情緒爆發。波蘭媒體Gazeta.pl公開展示多起離譜補助項目與獲款企業，包括室內設計公司獲得約10.7萬歐元（約新台幣373萬元）用於開發線上橋牌教學平台；另外還有購買冰淇淋機，遊艇等奢侈項目。

歐盟資助「波蘭國家復甦計劃」總額約600億歐元（約新台幣20.9兆元），先前由於法律與正義黨（PiS）政府的法治爭議被凍結。2023年圖斯克政府上台後才解鎖。

資金原本用於能源轉型、基礎設施現代化、醫療保健及支援受疫情重創的企業。然而，這起由民間揭發、媒體放大的醜聞，暴露了圖斯克政府的失職。

左翼聯盟（Lewica）的扎維沙（Marcelina Zawisza）指責此事是公然竊盜、令人費解且難以接受。

根據波蘭網路媒體Onet.pl報導，事件曝光後，波蘭總理圖斯克立刻公開表示對資金浪費零容忍，並強調政府已展開審計，且已解僱負責監督這項計劃的波蘭企業發展局（PARP）局長杜貝爾-斯塔胡爾斯卡（Katarzyna Duber-Stachurska）。

圖斯克的表態被反對派形容為事後切割，塑造自己與事件無關的形象。

現任政府資金與區域政策部長佩烏欽斯卡-納文奇（Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz）試圖淡化爭議，指出涉事合約在整個政府82.4萬份合約中難免有失敗案例。她承認問題存在，但否認有系統性腐敗。