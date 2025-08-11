快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

揭弊波蘭國家復甦計劃資金濫用 圖斯克緊急切割

中央社／ 華沙10日專電

由歐盟資助的「波蘭國家復甦計劃（KPO）」資金濫用醜聞近日在社群媒體爆發。一位平民記者揭露原本幫助波蘭疫後重建的資金，竟然用於購買遊艇、桑拿房、及與羊駝一起露營等業務。波蘭總理圖斯克強調展開審計，並解僱相關業務首長。

平民記者斯特欽斯基（Filip Styczyński）在波蘭國家復甦計劃官方網站中發現一張互動地圖，地圖標示受補助單位與項目用途。就在地圖上線後不久，許多網民發現更多與創新或經濟復甦目標南轅北轍的補助案例，包括購買遊艇、虛擬射擊場等和原本經濟復甦計劃毫無相關的資助。

波蘭民眾質疑這是公然盜用公共資金。特欽斯基在X平台的貼文迅速被轉發並掀起評論浪潮，民眾的憤怒情緒爆發。波蘭媒體Gazeta.pl公開展示多起離譜補助項目與獲款企業，包括室內設計公司獲得約10.7萬歐元（約新台幣373萬元）用於開發線上橋牌教學平台；另外還有購買冰淇淋機，遊艇等奢侈項目。

歐盟資助「波蘭國家復甦計劃」總額約600億歐元（約新台幣20.9兆元），先前由於法律與正義黨（PiS）政府的法治爭議被凍結。2023年圖斯克政府上台後才解鎖。

資金原本用於能源轉型、基礎設施現代化、醫療保健及支援受疫情重創的企業。然而，這起由民間揭發、媒體放大的醜聞，暴露了圖斯克政府的失職。

左翼聯盟（Lewica）的扎維沙（Marcelina Zawisza）指責此事是公然竊盜、令人費解且難以接受。

根據波蘭網路媒體Onet.pl報導，事件曝光後，波蘭總理圖斯克立刻公開表示對資金浪費零容忍，並強調政府已展開審計，且已解僱負責監督這項計劃的波蘭企業發展局（PARP）局長杜貝爾-斯塔胡爾斯卡（Katarzyna Duber-Stachurska）。

圖斯克的表態被反對派形容為事後切割，塑造自己與事件無關的形象。

現任政府資金與區域政策部長佩烏欽斯卡-納文奇（Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz）試圖淡化爭議，指出涉事合約在整個政府82.4萬份合約中難免有失敗案例。她承認問題存在，但否認有系統性腐敗。

波蘭 遊艇 地圖

延伸閱讀

俄烏有望停戰？波蘭媒體曝美特使遞交「有利」普亭的提案

向俄洩密還寫攻略！烏克蘭飛官出賣F-16戰機位置 教俄軍如何繞過防空系統

2027年多國要小心？波蘭總理示警歐洲準備好與俄衝突 陸「武力攻台」說法頻傳

世大運／中華男籃2分不敵波蘭 無緣破紀錄將爭第11名

相關新聞

巴西擔憂遭課「俄油關稅」…總統魯拉與普丁通話 確認合作的決心

巴西總統魯拉9日與俄羅斯總統普丁通話，確認彼此進一步合作的決心。在印度因購買俄油而遭美國總統川普提高關稅稅率後，巴西政商...

陸聯合國安理會上 堅決反對以色列占領加薩的企圖

針對以色列安全內閣上周五批准以軍接管加薩計劃，聯合國安理會10日就此舉行緊急公開會。中國常駐聯合國代表傅聰在會上發言時強...

川普新政讓75%科學家想逃 世界最聰明的人流向哪兒？

美國川普政府大幅削減研發預算及改變專業人才移民政策，正威脅美國最大經濟優勢之一：人力驅動的創新實力。有調查說，美國有4分之3的科學家有考慮要離開美國。許多觀察認為，其他國家將從中受益，但歐洲國家或日本要跟美國「搶人」有那麼容易嗎？阻礙在哪裡？

研究報告：全球沖突增多 軍費再創新高

（德國之聲中文網）挪威奧斯陸國際和平研究所（Prio）發布的數據顯示：全球危機與戰爭數量創下歷史新高。2024年，全球36個國家內總計發生了61場一方為國家的沖突。這是自1946年以來的最高記錄。相比

華郵引述政府內部檔案 美曾考慮要求南韓提高軍費

華盛頓郵報引述美國政府內部檔案的報導指出，美國川普團隊官員在與南韓關稅談判過程中，曾考慮要求南韓將國防支出占國內生產毛額...

黨內逼日相石破茂下台 地方開第一槍

自民黨內討論是否提前改選總裁（黨魁），要兼任該職的日本首相石破茂下台，舉行臨時總裁選舉，該黨九州宮崎縣黨部九日「開第一槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。