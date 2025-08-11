陸聯合國安理會上 堅決反對以色列占領加薩的企圖

針對以色列安全內閣上周五批准以軍接管加薩計劃，聯合國安理會10日就此舉行緊急公開會。中國常駐聯合國代表傅聰在會上發言時強調，必須堅決反對以色列占領加薩的企圖。

紐約時報報導，以色列軍方表示已攻佔加薩約75%的區域。以色列尚未控制的主要是從北部的加薩城延伸至南部的汗尤尼斯的沿海地帶。加薩的200萬巴勒斯坦人中，許多人（包括在該地區流離失所者）擠在這些區域的帳篷、臨時避難所和公寓裡。

以色列總理內唐亞胡周四表示，以色列計劃控制整個加薩，此舉與以色列軍方的建議相左，也無視擴大行動可能危及被扣人質安全並導致更多巴勒斯坦平民死亡的警告。

據新華社發自聯合國的報導指出，聯合國安理會10日就以色列安全內閣批准以軍接管加薩城計劃舉行緊急公開會。此次緊急會議由安理會中來自歐洲的常任和非常任理事國英國、法國、丹麥、希臘、斯洛維尼亞提請召開，得到除美國以外所有安理會成員的支持。

上述歐洲五國在會前發表聯合聲明，譴責以色列政府擴大加薩軍事行動的計劃，敦促以色列緊急撤銷該計劃。

聲明指出，任何吞併或擴大定居點的企圖都違反國際法。擴大在加薩地帶的軍事行動只會危及平民的生命，帶來更多不必要的痛苦。歐洲五國敦促衝突雙方立即永久停火，釋放所有被扣押人員，積極推進「兩國方案」。

傅聰在這次緊急公開會上發言時表示，加薩衝突延宕22個月，已造成6.1萬多名加薩民眾死亡和前所未有的人道災難。國際社會反覆呼籲加薩停火止戰，但令人擔憂的是，局勢正持續向更加危險的方向發展。面對當前緊迫局勢，國際社會包括安理會必須在更大的災難發生前採取一切必要行動。

傅聰強調，首先必須堅決反對占領加薩的企圖。近日以色列安全內閣批准接管加薩計劃，中方對此表示嚴重關切，敦促以色列立即停止危險舉動。加薩屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分，任何改變加薩人口及領土結構的行為都必須予以堅決抵制。

他呼籲以色列政府聽取國際社會和國內民眾呼聲，立即停止加劇緊張局勢升級的行為，停止對加薩的軍事行動。

傅聰並指出，加薩已處於饑荒邊緣，近200人因饑餓而死亡。200萬加薩民眾的生命絕不能成為戰爭的犧牲品。以色列必須履行占領方的國際人道法義務，開放全部過境點，解除對物資准入的限制，保障人道物資大規模、迅速、安全進入加薩。