愛丁堡地標亞瑟王座爆野火 煙霧直衝天際
蘇格蘭首府愛丁堡著名地標、死火山「亞瑟王座」（Arthur's Seat）今天爆發野火且迅速燃燒，從數公里外都能看到這個觀光勝地冒出煙霧直衝天際。
路透社報導，位在荷里路德公園（Holyrood Park）最高處的「亞瑟王座」海拔250公尺，是居高臨下鳥瞰愛丁堡風光的絕佳地點。當地靠近蘇格蘭議會與知名的皇家大道（Royal Mile）的終點。
蘇格蘭消防救援隊在社群平台X表示：「隊員們正在處理愛丁堡荷里路德公園亞瑟王座空曠地帶的火警。」
警方建議行人與駕駛避開這個地區。
8月是愛丁堡旅遊旺季，除正逢愛丁堡藝術節（Edinburgh Art Festival）、愛丁堡藝穗節（EdinburghFestival Fringe）之外，睽違多年重聚的英國搖滾樂團綠洲合唱團（Oasis）也在當地舉辦演唱會。
