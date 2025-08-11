土耳其西部6.1地震 深度僅11公里傳多棟建物倒塌

中央社／ 伊斯坦堡10日綜合外電報導

土耳其災害與應變管理署今天指出，西部巴勒克埃西爾省（Balikesir）發生規模6.1地震。當地媒體播出的畫面顯示，這起地震造成多棟建築倒塌。

路透社報導，土耳其災害與應變管理署（AFAD）指出，巴勒克埃西爾省這起地震發生於當地時間晚間7時53分，震源深度為11公里，包括伊斯坦堡和觀光勝地伊茲米爾（Izmir）在內，多個省分因此觀測到有感地震。

巴勒克埃西爾省位在土耳其第一大城伊斯坦堡附近。

法新社報導，根據土耳其媒體播出的畫面，這起地震造成巴勒克埃西爾省多棟建築倒塌。官員仍未說明可能的災損和死傷情況。

美聯社引述當地媒體報導，震央所在的森德格鎮（Sindirgi）有建築倒塌。

根據AFAD，主震之後已發生多起餘震，其中一起規模為4.6，AFAD呼籲民眾不要進入受損建物中。

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在X平台發文表示，AFAD緊急應變團隊已經對伊斯坦堡周圍和鄰近省分展開檢查工作。

德國地球科學研究中心（German Research Centre forGeosciences, GFZ）測報這起地震規模為6.19，震源深度10公里。

土耳其2023年曾發生規模7.8強震，造成南部和東南部省分5萬3000人罹難、數十萬棟建築遭到摧毀或毀損。那起地震也在毗鄰的敘利亞北部造成6000人死亡。

地震 規模 土耳其

