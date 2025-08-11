內唐亞胡：從加薩巿清除哈瑪斯新攻勢會很快展開

中央社／ 耶路撒冷10日綜合外電報導

以色列總理內唐亞胡今天表示，他預期對加薩的新一波攻勢將會「相當快」完成。他表示，將會先建立「安全地帶」，讓平民遷出加薩巿。

綜合法新社與路透社報導，內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）的安全內閣8日批准廣受批評的掌控加薩巿（Gaza City）計畫後，他今天表示，自己別無選擇，只能「完成工作」，擊潰巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas），讓人質獲釋。

內唐亞胡表示，針對加薩走廊（Gaza Strip）的新攻勢，目標為解決兩大哈瑪斯殘餘據點，包括在加薩巿以及在馬瓦西（Al-Mawasi）的中心營地內。他主張，由於哈瑪斯拒絕放下武器，這麼做是他僅有選項。

目前仍不清楚以軍何時啟動這波新攻勢。內唐亞胡說：「我們為這項行動定下相當快的時間表。我們希望，首先，讓安全地帶（safe zone）得以建立，使得加薩巿的平民能夠遷出。」

根據內唐亞胡，戰前有100萬人口的加薩巿將會遷入「安全地帶」。巴勒斯坦人指出，過去經驗顯示，即使在安全地帶中也無法免於遭到以軍開火。

歐洲國家駐聯合國的代表們指出，飢荒正在加薩蔓延，以色列的計畫只會讓情況更糟。

丹麥、法國、希臘、斯洛維尼亞和英國在聯合聲明中指出：「擴大軍事行動只會危及所有加薩平民性命，其中包括還剩下的人質，並且引發更多不必要的苦難…這是一場人為危機，因此必須採取緊急行動停止飢餓並且對加薩快速增援。」

