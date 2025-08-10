黨內逼日相石破茂下台 地方開第一槍

自民黨內討論是否提前改選總裁（黨魁），要兼任該職的日本首相石破茂下台，舉行臨時總裁選舉，該黨九州宮崎縣黨部九日「開第一槍」，決議通過提前舉行。

該黨部代理會長（即主委）、前法務大臣古川禎久直言，自民黨值此危急存亡危機，為了振衰起敝，通過了應改選總裁的決議。

該黨總裁選舉管理委員會將在八月中旬後敲定確認黨內是否贊成提前改選的方法和時間，若二九五位黨籍國會議員與四十七位都道府縣地方黨部代表中，有過半數的一七二人贊成，就將提前改選總裁，不受去年九月石破當選總裁後，原定任期至後年九月底的影響。

日媒東京放送電視台（ＴＢＳ）報導形容，前述的自民黨黨章規定實際上就是罷免黨魁的手段。讀賣新聞十日報導，除了宮崎縣黨部，其他日本一級行政區的該黨黨部接下來大多也會對此召開正式會議。

不過，引用黨章第六條第四項舉行臨時總裁選舉並無前例可循，因此黨內人士也感到困惑，神奈川縣黨部幹事長、縣議員梅澤裕之表示，希望中央黨部盡快對此詳細說明。由於政黨地方組織的動向會影響國會議員的決定，故地方黨部今後在此事上的決議備受關注。