反對戰爭擴大 以10萬人上街

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
以色列國內反戰情緒愈來愈高漲。九日在特拉維夫，許多群眾上街抗議政府未盡快讓加薩戰爭落幕，反而進一步擴大的決策，主辦單位估計逾十萬人參加。美聯社
數萬名以色列民眾九日晚間在特拉維夫的以軍總部前舉行大規模集會，抗議以軍將控制北加薩大城加薩市的計畫，並要求盡快使已鏖戰快兩年的加薩戰爭落幕。主辦的以色列人質家屬團體當晚聲明，十萬多人參加這場集會。

群眾當晚揮舞寫著「反對全面占領加薩」及「讓他們馬上回家」等自製標語，並高舉至今仍遭關押在加薩的以色列人質照片，要求以色列政府確保他們能盡快獲釋返家。以色列當局雖未提供官方估計的集會人數，但法新社九日報導說，這次的人數遠超過以色列近期其他反戰活動。

現場一名遇害人質親屬說，「我們將直接向總理內唐亞胡傳達一個訊息，那就是如果你下令入侵加薩一些地區而造成人質遇害，我們就會在城鎮中的各個廣場、選舉活動和任何時間地點追究你的責任」。

以色列國內幾個由以哈戰爭人質、陣亡官兵及罹難者家屬組成的團體十日也宣布，將在十七日舉行全國大罷工，抗議以色列政府繼續這場戰爭並計畫控制加薩市。

內唐亞胡領導的以色列安全內閣八日批准占領加薩市的重大軍事計畫，引發國內外的批評譴責。他當晚則在社群媒體寫到，「我們不是要占領加薩，是要將加薩從巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯手中解放」。他十日重申，鑑於哈瑪斯拒絕放下武器，以色列別無選擇只能完成任務並擊敗他們，進攻加薩新計畫旨在摧毀哈瑪斯剩餘兩據點。

另外，巴林、埃及、印尼及約旦等廿三個阿拉伯與伊斯蘭國家，以及阿拉伯聯盟（ＡＬ）和伊斯蘭合作組織（ＯＩＣ）九日發表聯合聲明，共同譴責並反對以色列企圖對加薩走廊遂行全面軍事控制。以色列「新消息報網站」八日報導，以色列政府片面對加薩市居民設下的撤離期限是十月七日，之後以軍就將加強對該市的攻勢。

