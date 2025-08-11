華郵引述政府內部檔案 美曾考慮要求南韓提高軍費

華盛頓郵報引述美國政府內部檔案的報導指出，美國川普團隊官員在與南韓關稅談判過程中，曾考慮要求南韓將國防支出占國內生產毛額（GDP）比率提高至3.8%，但還不清楚是否美韓貿易談判是否確實討論到此事。

華郵指出，川普政府可能有意利用關稅，達成一系列的國安目標，其中，「美國也希望首爾當局將國防預算占GDP比重，由去年的2.6%，提高至3.8%，並提高目前逾10億美元的撥款，以支應約28,500名駐韓美軍的年度費用」。

美方官員也曾考慮，要求南韓公開支持駐韓美軍的運作靈活性，以更有效抵禦中國大陸。報導引述「美韓協議」的初步草案，建議「應敦促南韓政府，支持駐韓美軍司令部轄下的駐韓美軍部署變動」。檔案要求：「南韓將發表政治聲明，支持駐韓美軍部署的靈活性，以更有效遏阻中國、同時繼續遏阻（北韓）」。

首爾當局一名官員否認美國在近期關稅談判過程中，提出以上要求。南韓正面臨提高國防開支的壓力。美國五角大廈表示，南韓及其他亞洲盟友均適用國防開支應占GDP 5%的「全球標準」，各界也預期，川普可能要求首爾當局大幅提高分擔駐韓美軍費用的比重。

