華郵引述政府內部檔案 美曾考慮要求南韓提高軍費
華盛頓郵報引述美國政府內部檔案的報導指出，美國川普團隊官員在與南韓關稅談判過程中，曾考慮要求南韓將國防支出占國內生產毛額（GDP）比率提高至3.8%，但還不清楚是否美韓貿易談判是否確實討論到此事。
華郵指出，川普政府可能有意利用關稅，達成一系列的國安目標，其中，「美國也希望首爾當局將國防預算占GDP比重，由去年的2.6%，提高至3.8%，並提高目前逾10億美元的撥款，以支應約28,500名駐韓美軍的年度費用」。
美方官員也曾考慮，要求南韓公開支持駐韓美軍的運作靈活性，以更有效抵禦中國大陸。報導引述「美韓協議」的初步草案，建議「應敦促南韓政府，支持駐韓美軍司令部轄下的駐韓美軍部署變動」。檔案要求：「南韓將發表政治聲明，支持駐韓美軍部署的靈活性，以更有效遏阻中國、同時繼續遏阻（北韓）」。
首爾當局一名官員否認美國在近期關稅談判過程中，提出以上要求。南韓正面臨提高國防開支的壓力。美國五角大廈表示，南韓及其他亞洲盟友均適用國防開支應占GDP 5%的「全球標準」，各界也預期，川普可能要求首爾當局大幅提高分擔駐韓美軍費用的比重。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言