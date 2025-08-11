巴西擔憂遭課「俄油關稅」…總統魯拉與普丁通話 確認合作的決心

巴西總統魯拉9日與俄羅斯總統普丁通話，確認彼此進一步合作的決心。在印度因購買俄油而遭美國總統川普提高關稅稅率後，巴西政商領袖認為該國將成為下一個遭川普課徵所謂「俄油關稅」的目標，因為巴西是俄國柴油的第二大買家，僅次於土耳其。

克里姆林宮9日發表聲明表示，普丁和魯拉已確認對加強彼此戰略夥伴關係、及金磚國家內部協調的決心。魯拉辦公室則說，這通電話是由普丁撥打，討論的事項包括普丁將與美國討論的烏克蘭議題、以及俄巴合作。

不過，這通電話時值巴西擔心會因為採購俄國柴油，被川普加徵懲罰性關稅。

川普已對全球最大農業出口國巴西的多數輸美產品，課徵50%關稅，以施壓要求巴西政府暫停對他極右翼盟友、巴西前總統波索納的政變指控審判，並且鬆綁對美國社群媒體業者的規範。

在川普對俄烏戰爭以來的俄油最大買主印度，提高關稅稅率到25%，並且下令監控其他國家採購俄油的情況，為加徵關稅做準備之後，巴西政壇和民間企業已認為，巴西將成為川普的下一個目標。巴西是俄國柴油和肥料的大買家。

7月隨團訪美討論貿易的參議員維亞納表示，印度遭受的最新制裁，證實了巴西可能遭遇的情況。巴西和俄國的貿易額過去五年增長逾一倍，去年達到124億美元。

巴西至少25%柴油仰賴進口，過去以美國為主要進口來源，但在俄烏戰爭開打後，受到低價折扣的吸引，巴西從俄國進口的柴油暴衝到54億美元，遠高於2022年的9,500萬美元。

在川普宣布對巴西課徵50%關稅後，魯拉至今仍拒絕川普對話，因不想被「羞辱」，並已透過尋求和其他夥伴擴大貿易做為回應。魯拉已表示，巴西不會用關稅反擊美國，但會評估與金磚夥伴共同回應的利益。