巴西擔憂遭課「俄油關稅」…總統魯拉與普丁通話 確認合作的決心

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
巴西總統魯拉(左)與俄羅斯總統普丁通話，確認彼此進一步合作的決心。 （路透）
巴西總統魯拉(左)與俄羅斯總統普丁通話，確認彼此進一步合作的決心。 （路透）

巴西總統魯拉9日與俄羅斯總統普丁通話，確認彼此進一步合作的決心。在印度因購買俄油而遭美國總統川普提高關稅稅率後，巴西政商領袖認為該國將成為下一個遭川普課徵所謂「俄油關稅」的目標，因為巴西是俄國柴油的第二大買家，僅次於土耳其。

克里姆林宮9日發表聲明表示，普丁和魯拉已確認對加強彼此戰略夥伴關係、及金磚國家內部協調的決心。魯拉辦公室則說，這通電話是由普丁撥打，討論的事項包括普丁將與美國討論的烏克蘭議題、以及俄巴合作。

不過，這通電話時值巴西擔心會因為採購俄國柴油，被川普加徵懲罰性關稅。

川普已對全球最大農業出口國巴西的多數輸美產品，課徵50%關稅，以施壓要求巴西政府暫停對他極右翼盟友、巴西前總統波索納的政變指控審判，並且鬆綁對美國社群媒體業者的規範。

在川普對俄烏戰爭以來的俄油最大買主印度，提高關稅稅率到25%，並且下令監控其他國家採購俄油的情況，為加徵關稅做準備之後，巴西政壇和民間企業已認為，巴西將成為川普的下一個目標。巴西是俄國柴油和肥料的大買家。

7月隨團訪美討論貿易的參議員維亞納表示，印度遭受的最新制裁，證實了巴西可能遭遇的情況。巴西和俄國的貿易額過去五年增長逾一倍，去年達到124億美元。

巴西至少25%柴油仰賴進口，過去以美國為主要進口來源，但在俄烏戰爭開打後，受到低價折扣的吸引，巴西從俄國進口的柴油暴衝到54億美元，遠高於2022年的9,500萬美元。

在川普宣布對巴西課徵50%關稅後，魯拉至今仍拒絕川普對話，因不想被「羞辱」，並已透過尋求和其他夥伴擴大貿易做為回應。魯拉已表示，巴西不會用關稅反擊美國，但會評估與金磚夥伴共同回應的利益。

巴西 川普 魯拉

延伸閱讀

因購買俄國石油....考慮對陸課徵關稅？范思曝川普「真實想法」

川普關稅戰 國銀上半年砍債券2610億、加碼股市947億

川普再挫集體談判權 美環保署著手終止工會成員合約

川普宣布推動「中亞─歐洲」新貿易走廊 這國家有望最先受益

相關新聞

巴西擔憂遭課「俄油關稅」…總統魯拉與普丁通話 確認合作的決心

巴西總統魯拉9日與俄羅斯總統普丁通話，確認彼此進一步合作的決心。在印度因購買俄油而遭美國總統川普提高關稅稅率後，巴西政商...

研究報告：全球沖突增多 軍費再創新高

（德國之聲中文網）挪威奧斯陸國際和平研究所（Prio）發布的數據顯示：全球危機與戰爭數量創下歷史新高。2024年，全球36個國家內總計發生了61場一方為國家的沖突。這是自1946年以來的最高記錄。相比

華郵引述政府內部檔案 美曾考慮要求南韓提高軍費

華盛頓郵報引述美國政府內部檔案的報導指出，美國川普團隊官員在與南韓關稅談判過程中，曾考慮要求南韓將國防支出占國內生產毛額...

反對戰爭擴大 以色列10萬人上街

數萬名以色列民眾九日晚間在特拉維夫的以軍總部前舉行大規模集會，抗議以軍將控制北加薩大城加薩市的計畫，並要求盡快使已鏖戰快...

黨內逼日相石破茂下台 地方開第一槍

自民黨內討論是否提前改選總裁（黨魁），要兼任該職的日本首相石破茂下台，舉行臨時總裁選舉，該黨九州宮崎縣黨部九日「開第一槍...

以色列極右派促內唐亞胡 對哈瑪斯採取更強硬行動

在聯合國安全理事會（UNSC）今天召開會議討論以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）全面控制加薩市的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。