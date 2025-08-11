日艦去年一度誤闖中國領海 遭共軍砲彈警告

中央社／ 東京10日專電

日媒今天報導，日本海上自衛隊護衛艦「涼月」號去年7月曾誤闖中國浙江省外海的中國領海，遭到共軍至少發射2枚砲彈警告。中國對他國船艦實施射擊警告，實屬罕見，可見當時是一觸即發的危險狀態。

日本共同社根據熟知日中消息人士的話，獨家報導日本海上自衛隊的護衛艦涼月號，去年7月4日清晨為了從公海監控共軍的訓練，航行在中國浙江省的外海。共軍發現日本海上自衛隊護衛艦涼月號朝中國的領海駛來，多次要求涼月號改變航路，在涼月號即將駛入中國領海前，共軍發射一枚砲彈予以警告。

在涼月號駛入中國領海後，共軍再發射一枚砲彈，要求涼月號駛離。涼月號並未遭到砲彈擊中，未受損。

報導說，涼月號當時航海用的電子海圖因開關未切換到顯示公海與他國領海境界的系統，操作失誤，導致未注意到已入侵中國領海，遭到共軍警告砲擊。涼月號在中國領海內航行了約20分鐘。

共軍 日本 自衛隊

