研究報告：全球沖突增多 軍費再創新高

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）挪威奧斯陸國際和平研究所（Prio）發布的數據顯示：全球危機與戰爭數量創下歷史新高。2024年，全球36個國家內總計發生了61場一方為國家的沖突。這是自1946年以來的最高記錄。相比之下，非國家間沖突的數量則比2023年的80起略有減少，降至2024年的74起。報告稱，2023和2024年，全球範圍內，每年均有大約12.9萬人死於各類戰爭與沖突。

總部位於美國的非政府組織Acled提供的數據則更為驚人：2024年，全球至少有23.3萬人死於沖突，其中僅俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭就造成了6.7萬人死亡。Acled指出，過去五年間全球各類沖突的數量翻了一倍。

挪威奧斯陸國際和平研究所（Prio）提供的數據顯示，非洲大陸國家間沖突的數量在全球方位內遙遙領先，共有28起，比十年前幾乎翻了一番。亞洲緊隨其後，發生17起沖突。歐洲和美洲的沖突數量則分別為3起和2起。

軍費開支也同樣創下歷史紀錄。瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）的數據顯示，2024年全球軍事支出總計達到2.7萬億美元，較2023年實際增長9.4%。其中，美國、中國、俄羅斯、德國和印度等五個國家就佔據了全球軍費開支的60%。

