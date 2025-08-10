以色列極右派促內唐亞胡 對哈瑪斯採取更強硬行動

快訊

中央社／ 耶路撒冷10日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。路透資料照片

聯合國安全理事會（UNSC）今天召開會議討論以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）全面控制加薩市的計畫前，以色列極右派力促內唐亞胡，對哈瑪斯採取更強硬行動。

法新社報導，在加薩（Gaza）戰爭進入第22個月之際，以色列國內分歧持續擴大，一方呼籲結束衝突並達成釋放人質的協議，另一方則希望徹底擊敗巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。

內唐亞胡的安全內閣8日宣布擴大軍事行動且全面控制加薩市（Gaza City）的計畫後，以色列國內辯論加劇。

以色列城市特拉維夫（Tel Aviv）昨晚有數以萬計民眾走上街頭，抗議內唐亞胡安全內閣的決定，但極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）則在網路上傳影片，抨擊內唐亞胡對加薩的決策不夠徹底。

史莫特里奇指出：「總理及內閣屈從於（自身）的怯懦。情感戰勝了理智，他們再次選擇重蹈覆轍─發動一場目標不是取得決定性勝利的軍事行動，只是為了對哈瑪斯施加有限的壓力，換取部分人質獲釋。」

同樣來自極右派的以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天告訴「以色列公共廣播公司」（Kan）：「有可能取得勝利。我想要整個加薩、（實行人口）遷移與殖民。這項計畫不會危及部隊安全。」

內閣 以色列 哈瑪斯 聯合國 內唐亞胡 巴勒斯坦

