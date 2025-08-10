以色列軍方：2枚拋射物可能從加薩射入以國境內

以色列軍方今天表示，有2枚拋射物「可能」從加薩走廊（Gaza Strip）發射並越過邊界進入以國境內。

路透社報導，以色列軍方指出，以軍試圖攔截這些拋射物，但仍在評估攔截結果。

法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將於當地時間今天下午4時30分（台灣時間晚間9時30分）在耶路撒冷向國際媒體召開記者會。

這場記者會將是內唐亞胡的安全內閣8日決定要全面掌控加薩市（Gaza City）以來，他首次與國際媒體見面。