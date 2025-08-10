示威聲援遭禁挺巴組織 逾466人遭倫敦警方逮捕

英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）表示，警方今天在一場抗議英國決定取締「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）組織的示威中逮捕逾466人。

路透社報導，英國政府7月初將「巴勒斯坦行動」定調為非法組織，因為該組織部分成員闖入英格蘭南部一座皇家空軍（Royal Air Force）基地並破壞2架飛機，估計造成700萬英鎊（約新台幣2.8億元）的損失。

倫敦警方表示，警方逮捕示威民眾的理由是他們「支持遭禁組織」。

路透社在現場拍攝的影片顯示，示威者中，有些人圍著黑白相間的巴勒斯坦方格圍巾、揮舞巴勒斯坦旗幟，他們高呼「不要侵害加薩」，並舉著寫有「我反對種族滅絕，我支持巴勒斯坦行動」的標語牌。

以色列因對加薩（Gaza）發動毀滅性的軍事攻擊，遭到國際法院（International Court of Justice）和人權組織指控實施種族滅絕。

以色列否認這些指控，聲稱是因為2023年10月遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）致命攻擊，為了自衛，才發動軍事動。

路透社影片顯示，聚集在國會大廈旁國會廣場的示威者被警察帶走，人群高喊「可恥」向警方抗議。