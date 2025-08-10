快訊

羅明才將接立院副院長？藍委酸柯建銘助理：先顧好老闆出路

蕭亞軒暴瘦！健康狀況引擔憂 粉絲心疼「大腿比手臂還細」

示威聲援遭禁挺巴組織 逾466人遭倫敦警方逮捕

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
英國倫敦都會區警察局表示，警方今天在一場抗議英國決定取締「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）組織的示威中逮捕逾466人。圖／法新社
英國倫敦都會區警察局表示，警方今天在一場抗議英國決定取締「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）組織的示威中逮捕逾466人。圖／法新社

英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）表示，警方今天在一場抗議英國決定取締「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）組織的示威中逮捕逾466人。

路透社報導，英國政府7月初將「巴勒斯坦行動」定調為非法組織，因為該組織部分成員闖入英格蘭南部一座皇家空軍（Royal Air Force）基地並破壞2架飛機，估計造成700萬英鎊（約新台幣2.8億元）的損失。

倫敦警方表示，警方逮捕示威民眾的理由是他們「支持遭禁組織」。

路透社在現場拍攝的影片顯示，示威者中，有些人圍著黑白相間的巴勒斯坦方格圍巾、揮舞巴勒斯坦旗幟，他們高呼「不要侵害加薩」，並舉著寫有「我反對種族滅絕，我支持巴勒斯坦行動」的標語牌。

以色列因對加薩（Gaza）發動毀滅性的軍事攻擊，遭到國際法院（International Court of Justice）和人權組織指控實施種族滅絕。

以色列否認這些指控，聲稱是因為2023年10月遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）致命攻擊，為了自衛，才發動軍事動。

路透社影片顯示，聚集在國會大廈旁國會廣場的示威者被警察帶走，人群高喊「可恥」向警方抗議。

警方在社群平台X的貼文寫道，已逮捕466名支持遭禁組織者。

英國倫敦都會區警察局表示，警方今天在一場抗議英國決定取締「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）組織的示威中逮捕逾466人。圖／法新社
英國倫敦都會區警察局表示，警方今天在一場抗議英國決定取締「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）組織的示威中逮捕逾466人。圖／法新社

英國 警察 倫敦 以色列 哈瑪斯 伊斯蘭 巴勒斯坦

延伸閱讀

以色列擬接管加薩 總參謀長反對 在野黨也控「災難」

以色列誓言擴大加薩戰爭 數萬人湧上街頭抗議

涉聲援遭禁挺巴組織 至少365人遭倫敦警方逮捕

以擬接管加薩 聯國震驚、英批錯誤 100萬人恐流離失所

相關新聞

川普宣布推動「中亞─歐洲」新貿易走廊 這國家有望最先受益

美國總統川普宣布，他將在群山聳立、地緣衝突頻繁的高加索山南部，開闢出一條命名為「川普國際和平與繁榮路線（TRIPP）」的...

關島外海5.9極淺層地震！深度僅10公里 無海嘯風險

根據美國地質調查局（USGS），關島海域10日下午2時56分（台灣時間12時56分）發生規模5.9地震，震央位在耶戈村（...

示威聲援遭禁挺巴組織 逾466人遭倫敦警方逮捕

英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）表示，警方今天在一場抗議英國決定取締「巴勒斯坦...

北韓回應李在明善意 拆邊境擴音器 日媒：李訪美前先訪日

據德國之聲9日報導，就在南韓為緩解朝鮮半島緊張情勢而拆除供心戰使用的擴音器後，北韓也開始拆除邊境的擴音器。

以色列擬接管加薩 總參謀長反對 在野黨也控「災難」

以色列總理內唐亞胡辦公室8日宣布將控制北加薩大城加薩市，受到以色列國內外批評譴責。以色列在野黨領袖拉皮德說，派軍進入加薩...

希臘野火肆虐釀1死 濃煙飄至土耳其

希臘雅典附近的大規模野火9日進入第2天，當局出動數百名打火弟兄救火。這波野火已造成一人死亡，當局憂心強風助長下火勢恐蔓延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。