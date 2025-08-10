快訊

川普宣布推動「中亞─歐洲」新貿易走廊 這國家有望最先受益

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普宣布，要開闢出名為「川普國際和平與繁榮路線（TRIPP）」的貿易走廊。圖／歐新社
美國總統川普宣布，要開闢出名為「川普國際和平與繁榮路線（TRIPP）」的貿易走廊。圖／歐新社

美國總統川普宣布，他將在群山聳立、地緣衝突頻繁的高加索山南部，開闢出一條命名為「川普國際和平與繁榮路線（TRIPP）」的貿易走廊；除了推動貿易，並成為中亞與歐洲之間的能源運輸通道選項之外，也希望藉此來終結亞塞拜然亞美尼亞之間長期的衝突。

川普政府上周五與亞美尼亞總理帕希尼揚及亞塞拜然總統阿利耶夫，在白宮峰會上提出這項和平協議。亞美尼亞之前拒絕開放這條走廊，但由於得到美國支持的交運及通訊連結，亞美尼亞顯然已不再反對。

TRIPP也稱為贊格祖爾走廊，是以亞塞拜然為起點，通過亞美尼亞南部，連接土耳其邊境的亞塞拜然飛地納希切萬自治共和國，再通往西方國家。走廊全長不到30英里。

這條走廊一旦打通，能將土耳其與其他突厥語國家連通，使整個突厥語世界連成一體，因此最先受益的將是土耳其。不過是否真能產生如華府所預想的龐大利益，仍有賴後續的進展，相關方面還須持續交流。

據彭博經濟團隊分析，亞塞拜然與亞美尼亞訂定和平條約，將產生「可觀的和平紅利」。土耳其不僅在區域性的地位將得以提昇，且預估一年出口可增加40億美元；其中30億美元來自與亞美尼亞的貿易，另外10億將是這條走廊本身所創造的新貿易機會。

全球貿易因為強權對立及川普貿易戰而備受衝擊，於是各國普遍願意推動新的貿易「走廊」，例如從中國到歐洲的「中央走廊」，而TRIPP最終可能成為這條大通路中的一個小環節。

陸路貿易的成本雖然遠高於海運，但速度快，而且當海運危險性升高時將能發揮替代效能。

