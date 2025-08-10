快訊

80歲像50歲！美國「超級老人」研究 曝光長壽記憶力的秘密

2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

泰國3軍人柬埔寨邊界附近觸雷受傷 考驗停火協議

中央社／ 曼谷10日綜合外電報導

泰國軍方表示，有3名泰軍官兵昨天在柬埔寨邊界附近被地雷炸傷。這兩個東南亞國家7月下旬爆發持續5天的致命衝突後，於同月底達成具體的停火協議。

路透社報導，泰國軍方透過聲明指出，一名軍人在泰國四色菊府（Sisaket）與柬埔寨普里維希省（Preah Vihear）之間的地區巡邏時，不慎踩到地雷，總共有3位軍人受傷，他們都已經送醫接受治療。

泰國方面提到，這起事件發生在其境內、近期才剛清除地雷的區域。

泰國外交部表示，曼谷當局將向柬埔寨提出抗議，指控對方違反兩國同為締約方、禁止使用地雷的「渥太華公約」（Ottawa Convention），並侵犯了泰國主權。

柬埔寨當局則否認泰國的指控，還說沒有新埋設地雷，泰方指控可能會破壞停火協議精神。

泰國與柬埔寨之間的陸地邊界長達817公里，但雙方因為部分未劃定的邊境區域而爭執數十年之久。

泰國3位軍人昨天巡邏邊境遭地雷炸傷，這是近幾週內發生的第3起類似事件。

泰國 軍人 曼谷 衝突 柬埔寨

延伸閱讀

泰國雙排車活春宮！外籍情侶當街「車震」 司機感受激烈搖晃一看傻眼

好讀周報／泰柬為何交戰？主權衝突一世紀 世界遺產神廟爭議最大

沒有保密協議？泰國10大減讓清單全公開 換川普降關稅大砍至19%

奉承新手段？促成泰柬停火換調降關稅 這國支持川普得諾貝爾和平獎

相關新聞

川普宣布推動「中亞─歐洲」新貿易走廊 這國家有望最先受益

美國總統川普宣布，他將在群山聳立、地緣衝突頻繁的高加索山南部，開闢出一條命名為「川普國際和平與繁榮路線（TRIPP）」的...

關島外海5.9極淺層地震！深度僅10公里 無海嘯風險

根據美國地質調查局（USGS），關島海域10日下午2時56分（台灣時間12時56分）發生規模5.9地震，震央位在耶戈村（...

北韓回應李在明善意 拆邊境擴音器 日媒：李訪美前先訪日

據德國之聲9日報導，就在南韓為緩解朝鮮半島緊張情勢而拆除供心戰使用的擴音器後，北韓也開始拆除邊境的擴音器。

以色列擬接管加薩 總參謀長反對 在野黨也控「災難」

以色列總理內唐亞胡辦公室8日宣布將控制北加薩大城加薩市，受到以色列國內外批評譴責。以色列在野黨領袖拉皮德說，派軍進入加薩...

希臘野火肆虐釀1死 濃煙飄至土耳其

希臘雅典附近的大規模野火9日進入第2天，當局出動數百名打火弟兄救火。這波野火已造成一人死亡，當局憂心強風助長下火勢恐蔓延...

石破下台倒數？昔親信公開倒戈 自民黨提前改選總裁聲浪高

自民黨於8月8日召開參眾兩院議員大會，針對7月參議院選舉大敗進行檢討。68歲的首相石破茂表達繼續執政的意願，但與會者紛紛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。