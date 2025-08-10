泰國3軍人柬埔寨邊界附近觸雷受傷 考驗停火協議
泰國軍方表示，有3名泰軍官兵昨天在柬埔寨邊界附近被地雷炸傷。這兩個東南亞國家7月下旬爆發持續5天的致命衝突後，於同月底達成具體的停火協議。
路透社報導，泰國軍方透過聲明指出，一名軍人在泰國四色菊府（Sisaket）與柬埔寨普里維希省（Preah Vihear）之間的地區巡邏時，不慎踩到地雷，總共有3位軍人受傷，他們都已經送醫接受治療。
泰國方面提到，這起事件發生在其境內、近期才剛清除地雷的區域。
泰國外交部表示，曼谷當局將向柬埔寨提出抗議，指控對方違反兩國同為締約方、禁止使用地雷的「渥太華公約」（Ottawa Convention），並侵犯了泰國主權。
柬埔寨當局則否認泰國的指控，還說沒有新埋設地雷，泰方指控可能會破壞停火協議精神。
泰國與柬埔寨之間的陸地邊界長達817公里，但雙方因為部分未劃定的邊境區域而爭執數十年之久。
泰國3位軍人昨天巡邏邊境遭地雷炸傷，這是近幾週內發生的第3起類似事件。
