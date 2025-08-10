快訊

解放軍外強中乾？紐時：軍委高層動盪 習近平犯台底氣不足

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平（如圖）7月15日在北京會晤澳洲總理。歐新社
紐約時報報導，中國大陸軍力表面上持續壯大，海軍艦艇頻繁遠航，核武庫每年增加約百枚彈頭，對台軍機擾台行動不斷升溫，但是內部卻陷入多年來最大規模的領導層動盪：中共中央軍事委員會7席中有3席疑似空缺，原因包括成員被捕或失蹤，且涉及習近平親自提拔的將領。分析認為，這波人事震盪不僅衝擊解放軍戰備，也關乎習近平的政治安全，進而可能影響北京評估對台動武的時機與意願。

自毛澤東時代以來，軍隊在中國領導人眼中，不僅是作戰力量，也是防範黨內政敵與群眾動亂的最後屏障。美國國防大學資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）指出，習近平是中央軍委唯一的文職領導人，必須依賴將領提供作戰選項與專業判斷，「如果他無法確信這些人誠實、專業且有能力，我認為他的戰爭意願會下降，因為他無法確定結果」，即使只是少數貪腐或管理不善，也足以侵蝕雙方的信任。

紐時報導引述知情人士稱，中央軍委第二號人物何衛東已從公開活動中消失，疑遭調查；主管政治工作的上將苗華則因「嚴重違紀」被查。兩人皆是在習近平領導下快速晉升的重要將領。華府智庫「詹姆斯敦基金會」統計，自2023年以來，至少20多名解放軍高層與軍工企業主管被查。

美國國防部前助理部長瑞特納（Ely Ratner）分析，這波整肅「可能影響官僚體系運作，並引發高層對解放軍戰備更廣泛的懷疑」。

習近平為解放軍設定2027年現代化目標，部分美國官員推測，這也是北京具備攻台能力的時間點。麻省理工學院教授傅泰林（M. Taylor Fravel）分析，高強度軍事行動，如渡海登陸或封鎖台灣，尤其在美國可能介入的情況下，「都會因這些高層問題而在一段時間內受到影響」。

不過傅泰林也警告，若習近平認為對台動武是必要的，「他很可能不會因指揮層缺口而猶豫」。

儘管軍中動盪，習近平仍頻頻展現對外軍事強硬，包括雙航母在西太平洋演訓、洲際導彈試射等，並計畫9月在北京主持大型閱兵，藉二戰勝利80周年強化軍權象徵。美國海軍戰爭學院教授艾瑞克森（Andrew S. Erickson）指出，「沒有任何跡象顯示中國海軍行動延遲或縮減」。

解放軍 習近平 美國國防

