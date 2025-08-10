談判倒數4天！塑膠公約條文括號破千 各國急促改革流程

「全球塑膠公約」談判昨邁入第五天，聯合國召開中場盤點會員大會，但32條主席文本草案中，僅有2條獲提交法律起草小組審議。條文中尚無共識的括號數量增至1488個，頁數也由原本的22頁膨脹至34頁，顯示分歧不減反增。多國代表團對談判進度表示憂心，多個公民團體亦發聲明，呼籲大會改善談判流程，加速推進協商。

「全球塑膠公約」談判會議自本月5日開幕以來，隨即啟動四個工作小組，就各自負責的特定條文展開案文談判。但昨各組彙報成果時顯示進度嚴重落後，32條公約條文中僅有2條程序性條款獲提交法律起草小組。大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）提醒各方加速協商，並決定原訂今（10）日的周日休會改為持續進行非正式討論，以爭取時間化解分歧。

「時間不多了，但文字卻一團糟。」一名代表團成員坦言，對談判進展深感憂慮；也有代表對文本中「大量括號」表示失望。另一名代表更直言：「我們離好或完美還差得遠。」距離談判結束僅剩四天，至於8月14日能否迎來值得慶祝的結果，「只有時間能證明」。

針對談判進度嚴重落後，各國代表團紛紛提出加速協商的建議。哥倫比亞代表呼籲啟動全天候非正式談判；歐盟與中國則敦促大會主席展開「穿梭外交」，在各工作小組間推動案文進展；斐濟代表團則建議設立有時限的程序，以精簡並聚焦談判文本。

綠色和平塑膠公約談判團團長福布斯（Graham Forbes）表示，談判已進行五天，條約文本中仍有逾一千處括號。全球多數政府與人民都清楚，應對塑膠汙染危機的核心行動就是立即削減塑膠生產，絕不可妥協。然而，仍有部分國家阻撓有意義的談判。

福布斯並點名美國迴避承擔解決全球問題所需的領導責任，呼籲中國在保護全球人民免受塑膠毒害方面發揮關鍵作用。他強調，僅剩不到一周的談判時間，中國應將影響力轉化為領導力，協助打破僵局、推動談判進程。

包括國際倡議聯盟「擺脫塑縛」、綠色和平等公民團體，陸續發出聲明呼籲大會改善流程、加速談判。世界自然基金會（WWF）全球塑膠政策負責人 Zaynab Sadan 表示，自上屆釜山談判原定結束至今已過250天，其間又有超過700萬噸塑膠流入海洋。她呼籲大會立即完善談判流程，各國兌現承諾，共同達成一項有意義的條約，以終結塑膠汙染。