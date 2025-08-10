以色列誓言擴大加薩戰爭 數萬人湧上街頭抗議

以色列政府矢言擴大衝突並占領加薩市（Gaza City）的隔天，數以萬計的民眾走上特拉維夫（Tel Aviv）街頭，要求結束加薩戰爭。

法新社報導，示威者今天揮舞標語，並高舉仍被扣押在加薩走廊的人質照片，呼籲政府確保他們獲釋。

在集會現場的法新社記者估計參加人數達數萬人，而代表人質家屬的團體則表示，參與人數多達10萬人。

當局未提供群眾規模的官方估計數字，但此次集會人數遠超過近期其他反戰示威活動。

一名遇害人質的親屬告訴法新社：「我們將直接向總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）傳達一個訊息：如果你入侵加薩部分地區，導致人質被殺害，我們將在城鎮廣場、選舉活動以及任何時間與地點追究你的責任。」

內唐亞胡的安全內閣昨天批准了占領加薩市的重大軍事計畫，此舉引發國內外一片批評聲浪。

包括以色列部分盟友在內的外國政權，一直積極推動透過談判達成停火，以確保人質獲釋並協助緩解加薩走廊的人道危機。

儘管掀起強烈反彈，且傳言以色列軍方高層持有異議，內唐亞胡仍執意做此決定。

內唐亞胡昨晚在社群媒體發文表示：「我們不是要占領加薩，我們是要將加薩從（巴勒斯坦伊斯蘭主義組織）哈瑪斯（Hamas）手中解放出來。」