以軍又攻擊平民 加薩民防機構：至少37人喪生

加薩民防機構表示，今天至少有37人遭以色列砲火擊斃，其中包括30名等待領取援助物資的平民。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，以軍在加薩北部朝聚集在用於運送援助物資的邊境口岸附近的平民開火，造成12人死亡，近200人受傷。

他說，以軍攻擊聚集在加薩中部一個援助點附近的平民，造成另外6人死亡、30人受傷。

巴薩爾表示，加薩中部的攻擊也造成多人傷亡，至少3人死於南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）附近的無人機攻擊，數人受傷。

由於加薩的媒體報導受限，加上加薩大片地區難以進入，法新社無法獨立證實民防機構和以軍提供的傷亡人數和詳細資料。

每天都有數以千計巴勒斯坦人聚集在加薩的糧食分發點附近，其中包括由美國和以色列支持的加薩人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation）的4個分發點。