快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

與歐盟國家空投糧食援助 希臘總理：向加薩地區空投了8.5公噸的糧食物資

中央社／ 雅典9日綜合外電報導
希臘總理米佐塔基斯（圖中站立者）8日表示，旅遊業必須為對社會的影響做出貢獻。歐新社 季晶晶
希臘總理米佐塔基斯（圖中站立者）8日表示，旅遊業必須為對社會的影響做出貢獻。歐新社 季晶晶

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，希臘與歐盟國家今天向加薩地區（Gaza）空投糧食援助。

米佐塔基斯在臉書（Facebook）寫道：「今天上午，希臘空軍兩架飛機向加薩地區空投了8.5公噸的基本糧食物資。」

「此次行動是與歐盟和中東國家合作籌劃，目的在支持受災地區民眾的基本需求。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）警告說，僅靠空投無法避免日益嚴重的饑荒。

聯合國估計，加薩每天至少需要600輛卡車的援助物資，才能滿足居民的基本需求。

希臘 歐盟 聯合國

延伸閱讀

以擬接管加薩 聯國震驚、英批錯誤 100萬人恐流離失所

德將延長邊境管制 希臘：歐洲不可能再用鮮花迎非法移民

內唐亞胡：打算全面軍事控制加薩 瓦解哈瑪斯

以色列安全內閣批准接管加薩城計劃

相關新聞

亞美尼亞與亞塞拜然協議提邊境走廊 伊朗不接受揚言動手封鎖

亞美尼亞與亞塞拜然在美國斡旋下簽署和平協議；俄羅斯今天對此表達審慎樂見之意，但俄國在該區的盟友伊朗拒不接受美國總統川普支...

以軍又攻擊平民 加薩民防機構：至少37人喪生

加薩民防機構表示，今天至少有37人遭以色列砲火擊斃，其中包括30名等待領取援助物資的平民

與歐盟國家空投糧食援助 希臘總理：向加薩地區空投了8.5公噸的糧食物資

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，希臘與歐盟國家今天向加薩地區（Gaza）空投糧食援助

俄國頻關閉網路防範烏克蘭無人機 民眾質疑內情不單純

俄國各地行動通訊網路，近來經常無預警關閉，每次斷線數小時。俄國政府宣稱烏克蘭無人機利用行動網路導航，關閉行動網路可防止無人機襲擊。然而，未曾出現無人機的俄國遠東地區網路也會斷線，引發民眾質疑。

新任總統納夫羅茨基上任 波蘭旗艦基建中央運輸港法案添變數

波蘭新任總統納夫羅茨基6日上任，第一天便向議會提交前執政黨法律正義黨（PiS）核准位於華沙附近的中央運輸港（CPK）巨型...

健康來得及／歐式麵包比美式麵包健康？專家提5種可能

在歐洲旅行時，不少人發現當地的麵包以麵團經長時間發酵，微生物可分解部分麩質與難消化碳水化合物，且常以食品無添加物製作，減少防腐劑與部分除草劑殘留。這些差異是否就是讓腸胃更舒適的關鍵？還是與小麥品種、烘焙工藝、旅遊時的生活步調與心情有關？歐洲麵包的「順口密碼」，或許不止在配方表上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。