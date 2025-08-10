與歐盟國家空投糧食援助 希臘總理：向加薩地區空投了8.5公噸的糧食物資

在歐洲旅行時，不少人發現當地的麵包以麵團經長時間發酵，微生物可分解部分麩質與難消化碳水化合物，且常以食品無添加物製作，減少防腐劑與部分除草劑殘留。這些差異是否就是讓腸胃更舒適的關鍵？還是與小麥品種、烘焙工藝、旅遊時的生活步調與心情有關？歐洲麵包的「順口密碼」，或許不止在配方表上。

2025-08-10 09:00