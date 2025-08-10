與歐盟國家空投糧食援助 希臘總理：向加薩地區空投了8.5公噸的糧食物資
希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，希臘與歐盟國家今天向加薩地區（Gaza）空投糧食援助。
米佐塔基斯在臉書（Facebook）寫道：「今天上午，希臘空軍兩架飛機向加薩地區空投了8.5公噸的基本糧食物資。」
「此次行動是與歐盟和中東國家合作籌劃，目的在支持受災地區民眾的基本需求。」
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）警告說，僅靠空投無法避免日益嚴重的饑荒。
聯合國估計，加薩每天至少需要600輛卡車的援助物資，才能滿足居民的基本需求。
