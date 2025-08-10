快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普8日在白宮簽署亞塞拜然與亞美尼亞的和平協議。歐新社
美國總統川普8日在白宮簽署亞塞拜然與亞美尼亞的和平協議。歐新社

華盛頓郵報取得美國政府與多個國家的初期談判文件報導，美國總統川普將關稅工具運用到前所未見的國安議題，曾計畫施壓盟友推動軍事部署以遏制中國大陸的戰略影響力，更為特定美國企業爭取利益等，包括打算施壓台灣增加軍購、要求南韓提高軍費至占GDP的3.8%等，範圍遠超華府對外宣稱的「消除貿易失衡」目標。

在一份長達8頁的「補充談判目標」清單中，美國官員承認，可能的協議將涉及軍事基地、「傳統上不會出現在貿易協議中的」議題。官員還討論向其他國家施壓，為個別企業提供讓步，包括雪佛龍與馬斯克的星鏈計畫。目前尚不清楚這些條款是否在談判中討論。

亞洲社會政策研究所（ASPI）副總裁柯特勒（Wendy Cutler）表示：「這是我第一次在貿易協議裡看到這種要求。在談判桌上，你通常不會談這些事。」

根據華郵取得談判文件顯示，川普政府官員曾打算施壓台灣、印度與印尼等國，增加國防支出或增加對美國的軍購。

根據美韓協議草稿，南韓應曾被美方敦促調整駐韓美軍部署，目標之一包括「南韓發表聲明支持駐韓美軍靈活調動，以確保遏制中國，同時抵禦北韓」。另外，美方還曾希望首爾提高軍費，由2024年占GDP的2.6%增加至占3.8%，並每年增加駐韓美軍基地分擔費用。

部分川普政府官員曾設想利用對柬埔寨的49%關稅為籌碼，施壓柬國「允許美軍定期進出雲壤海軍基地，並禁止中國軍隊在雲壤以外部署」。

美方計畫施壓以色列「移除中國對海法港的持有權」，並對中國掌控的澳洲達爾文港表示關切，要求澳洲政府釋出重新檢視該港經營安排的訊號。

海法是以色列北部的沿海城市，中方國營企業「上海國際港務集團」在2015年獲得海法港一處新自動化貨櫃處理設施的25年經營權。澳洲達爾文市輪流駐有約2500名美軍陸戰隊員，中國崑崙集團於2015年簽下在達爾文港為期99年的經營租約。

除此之外，美方在東非要求馬達加斯加「拒絕中國設立軍事基地及擴大軍事合作」，並敦促模里西斯評估移除華為、中興與海康威視設備；另要求與阿根廷討論對中國太空設施採取僅限民用的管控措施。

文件也顯示，談判優先保障特定美企利益，包括促成賴索托與多家美企簽約，給予再生能源新創公司OnePower的5年預扣稅豁免及開發許可，並豁免星鏈提供實體地址的法律要求。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）經濟計畫主任勒克（Phil Luck）指出，這類國安考量可能得以解釋，為何多數國家並未對美國商品採取報復關稅，「其他國家不認為這只是經濟競爭，他們擔心美國會升級議題程度，甚或退出北約、調整軍事部署。」

美國 美軍 美方

美台關稅談了台灣軍購？華郵披露專家憂：貿易談判桌上通常不講這些

