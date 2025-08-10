新任總統納夫羅茨基上任 波蘭旗艦基建中央運輸港法案添變數

快訊

中央社／ 華沙9日專電
波蘭新任總統納夫羅茨基。 路透社
波蘭新任總統納夫羅茨基6日上任，第一天便向議會提交前執政黨法律正義黨（PiS）核准位於華沙附近的中央運輸港（CPK）巨型機場及交通樞紐法案，與現任政府推動的版本相較，規模更大並設定2031年完工、2032年開放。

網路媒體波蘭筆記（Notes From Poland）報導，中央運輸港是前執政黨法律正義黨（PiS）的旗艦基建項目，旨在建設一座大型國際機場並配套全國鐵路現代化工程，形成機場和鐵路網的輻射網絡。

現任總理圖斯克（Donald Tusk）政府在2023年年底成為執政黨時，欲取消該計畫，但由於波蘭民眾普遍支持此方案，之後才確認繼續推進，但規模縮減。當時法律正義黨便指責政府拖延與縮水，不符合波蘭人民最大利益。

根據金融時報（Financial Times）指出，華沙蕭邦機場為波蘭客運量最大機場，2024年處理了超過2100萬名乘客，占國內空運量近4成，居歐洲前28名左右。

原由前執政黨法律正義黨規劃的中央運輸港案，預估每年可處理4000萬名乘客，不僅解決現有機場壓力，也意在打造國際交通樞紐、促進經濟發展與加強國安防衛能力。

但現任政府評估後認為，以原計畫規模推進恐面臨財政、政治與後勤壓力，表示將進行縮小規模、延後時間表並削減原本預算等措施。

新總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在競選期間獲得主要民族主義反對黨PiS的支持，他6日上任後隨即表示，將請國會重新檢視原本PiS所提案的中央運輸港，此舉造成現任政府不滿。波蘭政治周刊（Polityka）表示納夫羅茨基推動回復較大版本的CPK，是一種政治操作。

