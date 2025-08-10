哥國總統大選參選人遭槍擊傷勢惡化 情況危急

哥倫比亞醫師團隊今天表示，在6月一場競選活動中遭遇槍擊的總統參選人烏力貝出現新的腦出血情況，情況已惡化至危急狀態。

法新社報導，39歲保守派參議員烏力貝（Miguel Uribe）在首都波哥大（Bogota）對支持者發表演說時，遭持槍歹徒開槍擊中頭部2次，膝蓋1次。

他此後一直在加護病房治療且多次手術。近幾個星期，他的家屬曾看到病情轉趨樂觀。

然而，聖塔菲基金會（Santa Fe Foundation）醫院發布聲明指出，烏力貝現在再度被施予深度鎮靜。

聲明指出，烏力貝中樞神經系統出血後，現在需要「新的神經外科手術」。聲明補充說：「他的情況危急。」

哥國當局已針對此案逮捕6嫌，他們認為15歲的槍手是受人指使開槍，而解散的異議游擊組織「哥倫比亞革命軍」 （FARC）是這起攻擊案的背後主使。

烏力貝遇襲前是最受看好被右派推出角逐2026年總統大選的人選。今年6月的攻擊案震驚哥國上下，並讓各界憂心國家恐重回過去政治、毒梟集團和軍隊暴力的血腥老路。