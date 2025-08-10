哥國總統大選參選人遭槍擊傷勢惡化 情況危急

快訊

中央社／ 波哥大9日綜合外電報導
哥倫比亞參議員、總統候選人烏力貝。（取材自臉書）
哥倫比亞參議員、總統候選人烏力貝。（取材自臉書）

哥倫比亞醫師團隊今天表示，在6月一場競選活動中遭遇槍擊的總統參選人烏力貝出現新的腦出血情況，情況已惡化至危急狀態。

法新社報導，39歲保守派參議員烏力貝（Miguel Uribe）在首都波哥大（Bogota）對支持者發表演說時，遭持槍歹徒開槍擊中頭部2次，膝蓋1次。

他此後一直在加護病房治療且多次手術。近幾個星期，他的家屬曾看到病情轉趨樂觀。

然而，聖塔菲基金會（Santa Fe Foundation）醫院發布聲明指出，烏力貝現在再度被施予深度鎮靜。

聲明指出，烏力貝中樞神經系統出血後，現在需要「新的神經外科手術」。聲明補充說：「他的情況危急。」

哥國當局已針對此案逮捕6嫌，他們認為15歲的槍手是受人指使開槍，而解散的異議游擊組織「哥倫比亞革命軍」 （FARC）是這起攻擊案的背後主使。

烏力貝遇襲前是最受看好被右派推出角逐2026年總統大選的人選。今年6月的攻擊案震驚哥國上下，並讓各界憂心國家恐重回過去政治、毒梟集團和軍隊暴力的血腥老路。

圖輯／數千民眾日內瓦遊行 聲援巴勒斯坦

近千名民眾及公民團體於瑞士日內瓦當地時間下午6點左右，發起聲援巴勒斯坦，譴責以色列對加薩地區的戰爭行為之遊行，遊行隊伍行...

日媒：李在明訪美前將訪日

日媒朝日電視台及富士新聞網（ＦＮＮ）九日引述幾位日本政府相關人士報導，日韓正協調日本首相石破茂和六月四日就任後首度訪日的...

以色列要接管加薩市 國內外群起抨擊

以色列總理內唐亞胡辦公室八日宣布將控制北加薩大城加薩市後，他受到以色列國內外批評譴責。聯合國、歐盟及德國、英國、法國和中...

李在明努力重啟與北韓談判 拆除南韓擴音器…傳平壤也回應了

據德國之聲9日報導，就在南韓為緩解朝鮮半島緊張情勢而拆除供心戰使用的擴音器後，北韓也開始拆除邊境的擴音器。

波蘭總統納夫羅茨基9月初訪美 將會晤川普

波蘭新任總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）辦公室官員今天說，美國總統川普（Donald Trump）已經邀請...

