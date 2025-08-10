快訊

2030年Windows會如何？微軟暢想：AI主導、滑鼠、鍵盤成古董 靠1動作操作

登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸

楊柳颱風恐增為中颱 氣象粉專：周三穿越北台灣上空登陸機率增加

海外反共人士串連發布反抗宣言 力促推翻中國專制

中央社／ 華盛頓9日專電

海外反共人士全球串連，陸續在紐約、華府、倫敦及東京等各大城市發布「全民反抗運動宣言」，盼喚起中國國內民眾團結抗爭，推翻專制政權，促進中國民主化。宣言也直批中共武力威嚇台灣等舉措。

由中國行動（China Action）和公民抵抗協會聯合主辦的「全民反抗運動宣言」全球發布儀式，昨天起一連2天陸續在紐約、華府、洛杉磯、舊金山、倫敦、柏林、雪梨、多倫多及東京等各大城市登場。

華府場次於今早在美國國會大廈前舉行，約10名旅居大華府地區的中國人士舉著寫有「時間到了，滾球」、「阻止中共，解放中國」（Stop CCP, Free China）標語的布條，高喊「共產黨滾球」、「習近平下台」等口號表達訴求。

主責華府這場活動的楊子立接受中央社記者訪問表示，希望藉此活動喚起中國國內民眾團結，「奮起抗爭」，以最終促進中國民主化。

在場人士也宣讀宣言表示，該是時候，採取行動終結專制，開創自由、民主的新紀元，「我們號召制定一個明確的時間表：3年之內，發起全民反抗運動」，以實現此一目標，「我們堅信，唯有推翻專制政權，進行全面的變革」，才能擺脫中國當前嚴重的經濟、社會困境。

宣言直指，當一個政府徹底違背保障人民權利時，「人民就有權，也必須改變或廢除它」。

宣言也詳列中國專制政權的各項問題，包括殘酷壓制藏人及維吾爾人，摧毀香港自由與法治，以及武力威脅、欺凌台灣等。

楊子立指出，宣言本身反對中共使用武力統一台灣，「我們在乎的是台灣人民能夠享有自由，能夠生活在一個自由的制度之中…不希望像香港人一樣，被剝奪他們的自由和權利」。

繼這波全球各大城市串連活動，未來還會有後續活動，楊子立表示，這是長期性的宣傳，需要更多人逐漸達成共識。

他說，民主運動是一波波往前推動，「我們希望跟（中國）國內民主維權抗爭運動結合起來，能夠最終產生推動國家民主化，推翻獨裁者的效果」。

華府 運動 中共

延伸閱讀

涉聲援遭禁挺巴組織 至少365人遭倫敦警方逮捕

疊加關稅衝擊 前國安會副秘書長籲比照日本：立刻派員前往華府

粉底液掀性平爭議內戰？何博文：正可說明民進黨大鳴大放

川普擬派國民兵進駐華府！痛批首都不安全 研議廢除地方自治法

相關新聞

哥國總統大選參選人遭槍擊傷勢惡化 情況危急

哥倫比亞醫師團隊今天表示，在6月一場競選活動中遭遇槍擊的總統參選人烏力貝出現新的腦出血情況，情況已惡化至危急狀態

圖輯／數千民眾日內瓦遊行 聲援巴勒斯坦

近千名民眾及公民團體於瑞士日內瓦當地時間下午6點左右，發起聲援巴勒斯坦，譴責以色列對加薩地區的戰爭行為之遊行，遊行隊伍行...

日媒：李在明訪美前將訪日

日媒朝日電視台及富士新聞網（ＦＮＮ）九日引述幾位日本政府相關人士報導，日韓正協調日本首相石破茂和六月四日就任後首度訪日的...

以色列要接管加薩市 國內外群起抨擊

以色列總理內唐亞胡辦公室八日宣布將控制北加薩大城加薩市後，他受到以色列國內外批評譴責。聯合國、歐盟及德國、英國、法國和中...

李在明努力重啟與北韓談判 拆除南韓擴音器…傳平壤也回應了

據德國之聲9日報導，就在南韓為緩解朝鮮半島緊張情勢而拆除供心戰使用的擴音器後，北韓也開始拆除邊境的擴音器。

波蘭總統納夫羅茨基9月初訪美 將會晤川普

波蘭新任總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）辦公室官員今天說，美國總統川普（Donald Trump）已經邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。