真主黨軍火庫發生爆炸 黎巴嫩軍方6士兵喪生
黎巴嫩軍方表示，鄰近以色列邊境的1個軍火庫今天發生爆炸，造成6名士兵喪生。軍方消息人士稱，這些士兵當時正從真主黨（Hezbollah）基地移除彈藥。
法新社報導，根據去年終結以色列與真主黨戰爭的休戰協議，黎國軍隊一直部署該國南部，並摧毀獲伊朗撐腰的武裝組織真主黨在該地區的基礎設施。
黎國政府本週稍早決定將真主黨解除武裝，並要求軍方制定計畫，在年底前完成這個目標。真主黨則稱，將無視內閣在美國巨大壓力下做出的決定，真主黨的支持者伊朗今天也表示反對這項行動。
黎國軍方發布聲明稱，初步統計有6名士兵在1個部隊視察並拆除靠近以色列邊境泰爾（Tyre）區澤布欽谷（Wadi Zibqin）的軍火庫時喪生。
要求匿名的1名軍方消息人士告訴法新社，爆炸地點在「真主黨軍事設施內」，事發時部隊正在「清理近期戰爭遺留的彈藥和未爆彈」。
