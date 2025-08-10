涉聲援遭禁挺巴組織 至少365人遭倫敦警方逮捕

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

英國倫敦警方今天逮捕至少365人，理由是他們支持倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）。這是英國政府上月依反恐法禁止該組織以來，最新且規模最大的一場抗議活動。

法新社報導，倫敦都會區警察局（MetropolitanPolice Service）指出，他們逮捕了數以百計民眾，理由是「支持遭禁組織」；外界普遍認為這是倫敦有史以來逮捕人數最多的行動之一。

警方還根據其他罪行逮捕另外7人，其中包括攻擊員警，不過沒有人員受到重傷。

英國政府7月初將「巴勒斯坦行動」定調為非法組織，因為該組織部分成員闖入英格蘭南部皇家空軍（Royal Air Force）基地並破壞2架飛機，估計造成700萬英鎊（約新台幣2.8億元）的損失。

英國內政部在今天的示威行動前重申，巴勒斯坦行動也涉嫌犯下其他「嚴重攻擊事件」，涉及「暴力、重大傷害及廣泛刑事損害」。

不過，包括聯合國、國際特赦組織（AmnestyInternational）和綠色和平（Greenpeace）等非政府組織在內的批評者，都紛紛抨擊英國當局此舉是「過度執法」，也對言論自由構成威脅。

英國 倫敦 巴勒斯坦

延伸閱讀

以擬接管加薩 聯國震驚、英批錯誤 100萬人恐流離失所

美國今秋國際新生恐跌4成 多轉去英國、亞洲

英國前首相強生訪台：讚揚科技領銜地位，感謝台灣站在對抗威權最前線

喊話英美各國不要屈從北京 強生：跟台灣站在一起

相關新聞

以色列要接管加薩市 國內外群起抨擊

以色列總理內唐亞胡辦公室八日宣布將控制北加薩大城加薩市後，他受到以色列國內外批評譴責。聯合國、歐盟及德國、英國、法國和中...

圖輯／數千民眾日內瓦遊行 聲援巴勒斯坦

近千名民眾及公民團體於瑞士日內瓦當地時間下午6點左右，發起聲援巴勒斯坦，譴責以色列對加薩地區的戰爭行為之遊行，遊行隊伍行...

日媒：李在明訪美前將訪日

日媒朝日電視台及富士新聞網（ＦＮＮ）九日引述幾位日本政府相關人士報導，日韓正協調日本首相石破茂和六月四日就任後首度訪日的...

李在明努力重啟與北韓談判 拆除南韓擴音器…傳平壤也回應了

據德國之聲9日報導，就在南韓為緩解朝鮮半島緊張情勢而拆除供心戰使用的擴音器後，北韓也開始拆除邊境的擴音器。

波蘭總統納夫羅茨基9月初訪美 將會晤川普

波蘭新任總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）辦公室官員今天說，美國總統川普（Donald Trump）已經邀請...

亞塞拜然與亞美尼亞言和 歐盟稱頌籲迅速落實協議

亞美尼亞與亞塞拜然在美國斡旋下簽署協議，結束長達數十年戰鬥。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩及歐盟理事會主席柯斯塔對此予以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。