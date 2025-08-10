圖輯／數千民眾日內瓦遊行 聲援巴勒斯坦

近千名民眾及公民團體於瑞士日內瓦當地時間下午6點左右，發起聲援巴勒斯坦，譴責以色列對加薩地區的戰爭行為之遊行，遊行隊伍行經白朗峰橋，手持大幅巴勒斯坦旗，群眾高呼要求以色列停止對加薩地區的種族滅絕，同時希望瑞士政府對以色列實行武器禁運，否則也是種族滅絕的幫兇。

瑞士於今年3月的日內瓦公約締結國會議上曾討論以巴問題，但目前瑞士傾向仍不承認巴勒斯坦為獨立國家，並希望雙方在「兩個國家」的前提下找到和平方案，才會承認巴勒斯坦主權，目前為止，聯合國193個會員國中，有147個承認巴勒斯坦是一個國家。