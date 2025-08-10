聽新聞
圖輯／數千民眾日內瓦遊行 聲援巴勒斯坦

攝影中心／ 記者曾原信／日內瓦即時報導
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求，並從白朗峰橋經過，背後為當地景點大噴泉。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求，並從白朗峰橋經過，背後為當地景點大噴泉。記者曾原信／攝影

近千名民眾及公民團體於瑞士日內瓦當地時間下午6點左右，發起聲援巴勒斯坦，譴責以色列對加薩地區的戰爭行為之遊行，遊行隊伍行經白朗峰橋，手持大幅巴勒斯坦旗，群眾高呼要求以色列停止對加薩地區的種族滅絕，同時希望瑞士政府對以色列實行武器禁運，否則也是種族滅絕的幫兇。

瑞士於今年3月的日內瓦公約締結國會議上曾討論以巴問題，但目前瑞士傾向仍不承認巴勒斯坦為獨立國家，並希望雙方在「兩個國家」的前提下找到和平方案，才會承認巴勒斯坦主權，目前為止，聯合國193個會員國中，有147個承認巴勒斯坦是一個國家。

去年至今歐洲各地皆有密集的聲援巴勒斯坦行動，其中去年瑞士日內瓦、洛桑與蘇黎世的3所大學也有許多學生示威行動，

多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者手舉標語表表達訴求，要求以色列停止對巴勒斯坦種族屠殺。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者手舉標語表表達訴求，要求以色列停止對巴勒斯坦種族屠殺。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗表表達訴求。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗表表達訴求。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求，要求以色列停止對巴勒斯坦種族屠殺。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求，要求以色列停止對巴勒斯坦種族屠殺。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求，並從白朗峰橋經過。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求，並從白朗峰橋經過。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求，要求以色列停止對巴勒斯坦種族屠殺。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求，要求以色列停止對巴勒斯坦種族屠殺。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦國手舉標語表表達訴求，有示威著溜直排輪持旗幟穿梭人群中。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦國手舉標語表表達訴求，有示威著溜直排輪持旗幟穿梭人群中。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持巴勒斯坦旗穿梭於人群中。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持巴勒斯坦旗穿梭於人群中。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求，並質疑以色列以國際法打「反恐戰爭」的正當性。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求，並質疑以色列以國際法打「反恐戰爭」的正當性。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，要求以色列停止對巴勒斯坦種族屠殺，當地警力控制遊行人潮只能按照申請路線行走。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，要求以色列停止對巴勒斯坦種族屠殺，當地警力控制遊行人潮只能按照申請路線行走。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求，要求以色列停止對巴勒斯坦種族屠殺外，也要求瑞士對以色列實行武器禁運。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持大幅巴勒斯坦旗手舉標語表表達訴求，要求以色列停止對巴勒斯坦種族屠殺外，也要求瑞士對以色列實行武器禁運。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持貼紙於市區各角落張貼。記者曾原信／攝影
多個挺巴勒斯坦團體當地時間下午六點左右於瑞士日內瓦發起遊行，譴責以色列。示威者持貼紙於市區各角落張貼。記者曾原信／攝影

