以要接管加薩市 國內外群起抨擊

以色列總理內唐亞胡辦公室八日宣布將控制北加薩大城加薩市後，他受到以色列國內外批評譴責。聯合國、歐盟及德國、英國、法國和中國大陸等國都表示嚴重關切。以色列在野黨領袖拉皮德說，派軍進入加薩市的決定將是災難。

內唐亞胡八日聲明，「我們不會占領加薩」，而是從巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯手中讓加薩自由。他七日曾稱以色列打算全面軍事控制加薩。美國副總統范斯八日在英國受訪時，不願談論總統川普是否事先得知內唐亞胡意圖全面占領加薩，只說川普預料親自說明。

聯合國安理會已罕見地預定周日（十日）就以色列擴大加薩作戰行動計畫召開緊急會議。聯合國表示，以色列若真擴大加薩軍事行動，將「深感憂心」。聯合國人權事務高級專員圖克八日呼籲，以色列政府全面軍事接管加薩的計畫「必須立即停止」。

歐盟執委會主席范德賴恩八日說，以色列必須重新考慮擴大在加薩行動的決定，同時，仍受困加薩的人質須全數獲釋，人道救援必須立即輸入。阿拉伯聯盟秘書長阿波蓋特也譴責以色列，指稱以色列自開戰就企圖全面占領加薩。

以色列在歐洲的一大盟友德國宣布，將停止向以色列出口可能在加薩使用的軍備，直到另行通知；總理梅爾茨八日說，「愈來愈難理解」以軍的計畫如何有助實現其合理目標。

英國首相施凱爾八日說，以色列進一步升級加薩攻勢的決定是錯的，無助結束衝突和確保人質安全獲釋，只會徒增流血，敦促以方立即重新考慮。法國外交部八日聲明，「以最強烈措辭」譴責以色列接管加薩市計畫，法國將繼續支持以巴「兩國方案」。

中國外交部發言人郭嘉昆八日對以軍接管加薩市的計畫說，中方對此嚴重關切，敦促以色列立即停止危險舉動。另外，埃及、約旦、土耳其、沙烏地阿拉伯等中東國家，以及西班牙、葡萄牙、瑞典、比利時、捷克、澳洲、俄羅斯、巴基斯坦也都批評以色列相關舉措。

以軍總參謀長薩米也反對內唐亞胡旨在征服並占領整個加薩的計畫。在野黨領袖拉皮德指控，極右翼國家安全部長班吉維爾、財政部長史莫特里奇拖內唐亞胡進泥淖，將讓人質和士兵喪命。

以軍退將沙姆尼八日向紐約時報說，控制加薩市無法帶回人質、擊敗哈瑪斯，只會增加更多遺屬，傷害以國國際地位和經濟，加劇政府與軍方間信任危機。代表許多人質家屬的「人質和失蹤家庭論壇」指控，以色列政府對仍存活人質「判死刑」、讓人質遺體無法返家。