日媒：李在明訪美前將訪日

日媒朝日電視台及富士新聞網（ＦＮＮ）九日引述幾位日本政府相關人士報導，日韓正協調日本首相石破茂和六月四日就任後首度訪日的南韓總統李在明，廿三日在東京舉行峰會。

日本政府相關人士說，李在明在廿五日訪美前，自廿三日起順道訪日兩天一夜。今年適逢日韓建交六十周年，將以讓雙邊關係穩定發展為主要目標，這次李在明首度以總統身分訪日，可望成為兩國領袖「穿梭外交」的第一步。

南韓新任外長趙顯七月十八日就任後，首度出訪的國家也是日本，他七月卅日在首相官邸獲得石破接見，兩人會談約十五分鐘。石破在會中提到，希望在維持目前日韓關係的良好基調下持續發展。