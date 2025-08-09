聽新聞
0:00 / 0:00

日媒：李在明訪美前將訪日

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

日媒朝日電視台及富士新聞網（ＦＮＮ）九日引述幾位日本政府相關人士報導，日韓正協調日本首相石破茂和六月四日就任後首度訪日的南韓總統李在明，廿三日在東京舉行峰會。

日本政府相關人士說，李在明在廿五日訪美前，自廿三日起順道訪日兩天一夜。今年適逢日韓建交六十周年，將以讓雙邊關係穩定發展為主要目標，這次李在明首度以總統身分訪日，可望成為兩國領袖「穿梭外交」的第一步。

南韓新任外長趙顯七月十八日就任後，首度出訪的國家也是日本，他七月卅日在首相官邸獲得石破接見，兩人會談約十五分鐘。石破在會中提到，希望在維持目前日韓關係的良好基調下持續發展。

日本 南韓 李在明 石破茂

延伸閱讀

川普李在明峰會將至 南韓在台海危機扮演何種角色？韓高官回應曝光

南韓緩解兩韓緊張 2、3天內拆20台反北韓廣播擴音器

李在明稱韓美貿易協議消除不確定性 美同意免進一步開放牛肉稻米市場

美韓達成貿易協議 南韓被課徵15%的關稅

相關新聞

龐培歐：美對台政策應轉向戰略清晰

美國前國務卿龐培歐八日發表文章，呼籲美國對台政策應轉向戰略清晰，美國長久以來的戰略模糊策略只會鼓勵中國大陸對台的挑釁姿態...

美媒：剿拉美毒梟 川普擬出兵

紐約時報及華爾街日報八日報導，在華府今年稍早將墨西哥「西納羅亞集團」等多個販毒集團列為恐怖組織後，美國總統川普正著手動用...

日媒：李在明訪美前將訪日

日媒朝日電視台及富士新聞網（ＦＮＮ）九日引述幾位日本政府相關人士報導，日韓正協調日本首相石破茂和六月四日就任後首度訪日的...

以要接管加薩市 國內外群起抨擊

以色列總理內唐亞胡辦公室八日宣布將控制北加薩大城加薩市後，他受到以色列國內外批評譴責。聯合國、歐盟及德國、英國、法國和中...

李在明努力重啟與北韓談判 拆除南韓擴音器…傳平壤也回應了

據德國之聲9日報導，就在南韓為緩解朝鮮半島緊張情勢而拆除供心戰使用的擴音器後，北韓也開始拆除邊境的擴音器。

波蘭總統納夫羅茨基9月初訪美 將會晤川普

波蘭新任總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）辦公室官員今天說，美國總統川普（Donald Trump）已經邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。