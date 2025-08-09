美媒：剿拉美毒梟 川普擬出兵

紐約時報及華爾街日報八日報導，在華府今年稍早將墨西哥「西納羅亞集團」等多個販毒集團列為恐怖組織後，美國總統川普正著手動用美軍打擊多個拉美販毒集團。他已指示五角大廈準備開始對這些販毒集團動武，並預備多項可行方案，以採取行動。

動用特種部隊和提供情報支援是討論項目之一，且任何行動將與外國夥伴協同進行。白宮發言人凱利未證實報導，但聲明川普施政的優先要務是保護美國國土安全，這也是為何他採取大膽作為，將多個販毒集團和幫派列為外國恐怖組織。

美國二月將委內瑞拉「阿拉瓜火車」及墨西哥「西納羅亞集團」等六個拉美販毒集團列為恐怖組織。川普政府之後又將委內瑞拉「太陽集團」列入，據信該集團近廿多年來將數百公噸毒品走私到美國。

川普一月廿日回任第一天就簽行政命令，建立指定這類組織的程序，並表明這些集團對國安構成的威脅已超過傳統的組織犯罪。

對此，墨西哥總統薛恩鮑姆八日仍強調，「不容許對我國的任何侵略」。她正盡最大努力向川普展現自己正採取行動打擊墨西哥販毒組織。川普指控這些組織將毒品大量走私到美國，尤其是芬太尼。

薛恩鮑姆表示，會仔細審視川普將要發布的相關命令，還聲稱已獲保證，不會有美國軍事人員或機構出現在墨西哥領土行動的狀況。