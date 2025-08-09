聽新聞
美媒：剿拉美毒梟 川普擬出兵

聯合報／ 國際中心／綜合報導

紐約時報及華爾街日報八日報導，在華府今年稍早將墨西哥「西納羅亞集團」等多個販毒集團列為恐怖組織後，美國總統川普正著手動用美軍打擊多個拉美販毒集團。他已指示五角大廈準備開始對這些販毒集團動武，並預備多項可行方案，以採取行動。

動用特種部隊和提供情報支援是討論項目之一，且任何行動將與外國夥伴協同進行。白宮發言人凱利未證實報導，但聲明川普施政的優先要務是保護美國國土安全，這也是為何他採取大膽作為，將多個販毒集團和幫派列為外國恐怖組織。

美國二月將委內瑞拉「阿拉瓜火車」及墨西哥「西納羅亞集團」等六個拉美販毒集團列為恐怖組織。川普政府之後又將委內瑞拉「太陽集團」列入，據信該集團近廿多年來將數百公噸毒品走私到美國。

川普一月廿日回任第一天就簽行政命令，建立指定這類組織的程序，並表明這些集團對國安構成的威脅已超過傳統的組織犯罪。

對此，墨西哥總統薛恩鮑姆八日仍強調，「不容許對我國的任何侵略」。她正盡最大努力向川普展現自己正採取行動打擊墨西哥販毒組織。川普指控這些組織將毒品大量走私到美國，尤其是芬太尼。

薛恩鮑姆表示，會仔細審視川普將要發布的相關命令，還聲稱已獲保證，不會有美國軍事人員或機構出現在墨西哥領土行動的狀況。

龐培歐：美對台政策應轉向戰略清晰

美國前國務卿龐培歐八日發表文章，呼籲美國對台政策應轉向戰略清晰，美國長久以來的戰略模糊策略只會鼓勵中國大陸對台的挑釁姿態...

日媒：李在明訪美前將訪日

日媒朝日電視台及富士新聞網（ＦＮＮ）九日引述幾位日本政府相關人士報導，日韓正協調日本首相石破茂和六月四日就任後首度訪日的...

以要接管加薩市 國內外群起抨擊

以色列總理內唐亞胡辦公室八日宣布將控制北加薩大城加薩市後，他受到以色列國內外批評譴責。聯合國、歐盟及德國、英國、法國和中...

李在明努力重啟與北韓談判 拆除南韓擴音器…傳平壤也回應了

據德國之聲9日報導，就在南韓為緩解朝鮮半島緊張情勢而拆除供心戰使用的擴音器後，北韓也開始拆除邊境的擴音器。

波蘭總統納夫羅茨基9月初訪美 將會晤川普

波蘭新任總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）辦公室官員今天說，美國總統川普（Donald Trump）已經邀請...

